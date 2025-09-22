膠戰S4｜6膠衝出香港遠赴檳城狂玩Game 阿正發脾氣全場爆笑

ViuTV人氣節目《膠戰S4》終於衝出香港，6膠首次飛到有「小香港」之稱的馬來西亞檳城拍攝。由出發前的馬來語速成課，到挑戰地標The TOP及市場任務，過程笑聲不斷，精彩場面一浪接一浪！

6膠出發前學馬來語 阿正發脾氣全場爆笑

6膠終於衝出香港，首站就嚟到有「小香港」之稱嘅檳城。製作組特意安排佢哋上馬來語速成課，點知笑料百出。

當6膠被問到「邊個最似格格」時，阿正自信爆燈，以為「格格」係指「公主」或「老婆」，即刻話答案係自己，Edan仲附和話佢最啱「打格」。點知「爺爺」岑珈其即場寸爆，直指阿正最似「老太婆」，搞到阿正黑晒面發脾氣。最後揭盅「格格」原來係指「年紀較長嘅阿姐」，全場即刻爆笑。

到檳城地標The TOP大玩遊戲

去到檳城之後，6膠繼續貫徹《膠戰》宗旨，從擘大眼食早餐開始就要不停挑戰遊戲，並爭奪最多「幸運扭蛋」，為最後勝出鋪路。第一站就嚟到當地地標 The TOP，大玩「傲腳瓜」遊戲。結果阿正同Hillary同場爆冷齊齊輸波，被罰喺68層高空繞場一周，場面又驚險又爆笑。

Jeffrey玩任務「醒目出貓」

6膠之後齊齊去到當地市場食飯，每人都要抽出一個「任務食物」，需要隨機照路人代買抽中的餐點，但不能講出食物名稱，只要對方買中餐點就能成功。阿正、爺爺同Edan都各自出動，紛紛拉市民幫手解難。反觀抽中「蝦麵」嘅Jeffrey就冇搵食客之餘，行到檔口即刻用手指住「蝦麵」招牌，老闆更用英語回應，輕鬆完成任務，羨煞一眾膠友。

膠戰S4 （圖片來源：ViuTV）
膠戰S4 （圖片來源：ViuTV）
膠戰S4 （圖片來源：ViuTV）
膠戰S4 （圖片來源：ViuTV）
膠戰S4 （圖片來源：ViuTV）
膠戰S4 （圖片來源：ViuTV）
膠戰S4 （圖片來源：ViuTV）
膠戰S4 （圖片來源：ViuTV）
膠戰S4 （圖片來源：ViuTV）
膠戰S4 （圖片來源：ViuTV）
膠戰S4 （圖片來源：ViuTV）
圖片來源:ViuTV

