膠戰S4｜6膠大圓桌爆笑互動 Edan斬釘截鐵拒絕肥腸追妹

《膠戰S4》今集六膠勇闖魔樹王國，肩負拯救魔樹的艱鉅任務，要在限時內搜集50張魔法卡，才能打開現實之門！成功過關後，6膠齊聚大圓桌挑戰遊戲，互寸互串笑料連場，場面爆笑不斷！

Edan召集救兵收集魔法卡

6膠首先要在限時內集齊50張散落於王國不同角落的魔法卡，並放進各人的魔法器內喚起魔法陣。身為6膠「頭腦擔當」的Edan，為了加快進度，直接找來3位素人救兵幫忙。3位救兵見到Edan表現雀躍，自然樂於助人，迅速找到3張魔法卡，其中1張更隱藏在草叢中。Edan不斷感謝救兵的熱心協助，還與她們擊掌互動，結果救兵被「派福利」即場冧爆，直言：「我會繼續幫你揾㗎！」

大圓桌遊戲爆笑互動

完成任務後，6膠來到一張大圓桌前，合作挑戰3個回合的遊戲。其中一個回合要求他們在限時內把轉盤上的食物吃光。邊吃邊聊之際，阿正忽然拋出問題：「如果喺我地咁多個入面，要揀一個人做兄弟姊妹，你會揀邊個？」珈其率先回答想要Jeffrey做弟弟，因為可以日日欺負他；Jeffrey則反駁，哥哥也可能被弟弟打。珈其霸氣回應：「你未長大，我都打到你歪啦！」此話一出，立刻被其餘5膠取笑「old school」，笑爆全場。

Edan護妹模式開啟 霸氣寸爆肥腸

Edan再追問珈其當哥哥會否「管三管四」，珈其就反指Edan先至會管妹：「佢阿妹想拍拖都唔俾啦！」阿正即場加碼問：「咁支唔支持你阿妹同肥腸一齊啊？」Edan斬釘截鐵答「唔支持」，更借珈其說話補刀：「我打到佢（肥腸）歪啊！」肥腸聞言即刻插嘴：「有冇方法令你肯介紹阿妹俾我識？」Edan無奈樣成為全場焦點，珈其再補刀：「有冇大頭啊？好好睇啊佢呢個樣！」

膠戰s4 6膠 （圖片來源：ViuTV）
（圖片來源：ViuTV）
圖片來源：ViuTV資料或影片來源：原文刊於新假期

