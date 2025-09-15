膠戰S4｜6膠迷信棄日本飛大馬取景 大爆昆蟲園地獄驚恐回憶

今季ViuTV《膠戰S4》將於今晚（15日）9點半播出。今次《膠戰》首次衝出香港，6膠成員集合馬來西亞檳城，本季主打「靈魂互換」主題，6膠變身三組「錯配」隊伍，在牢房裡為逃獄互相合作，各種懲罰與挑戰讓成員顯現真性情。除了岑珈其之外，其餘5膠日前接受訪問，大爆今次拍攝的搞笑秘聞！