膠戰S4｜6膠迷信棄日本飛大馬取景 大爆昆蟲園地獄驚恐回憶
廣告
今季ViuTV《膠戰S4》將於今晚（15日）9點半播出。今次《膠戰》首次衝出香港，6膠成員集合馬來西亞檳城，本季主打「靈魂互換」主題，6膠變身三組「錯配」隊伍，在牢房裡為逃獄互相合作，各種懲罰與挑戰讓成員顯現真性情。除了岑珈其之外，其餘5膠日前接受訪問，大爆今次拍攝的搞笑秘聞！
首次衝出香港 迷信棄日本飛大馬
《膠戰》拍到第四季，今次破天荒衝出香港拍攝！6膠原本屬意去日本，不過拍攝前夕外界盛傳「日本國運低迷、隨時有大地震」，結果成員們一時迷信，最終決定放棄日本，轉戰馬來西亞開拍。
今次遠赴馬來西亞，拍攝期間驚喜連連。成員走進榴槤園大玩「膠戰PK」，Hilary為突破自己，更硬食榴槤挑戰味蕾極限，笑料百出。Edan同肥腸亦大爆當地美食誘惑力驚人，直言「食唔停口」。
成員各自大解放 阿正Hillary一齊沖涼
5膠拍到第四季《膠戰》，阿正就話成班人已經培養出深厚感情，愈來愈似一家人，默契十足！其中一個拍攝場地係水上樂園，因為沖涼位排晒長龍，阿正同Hillary仲索性「同格共浴」！阿正搞笑爆料，雖然大家趕時間，一班男生好快就沖完，但「家姐」無論點緊急，都一定要堅持焗油滿足足5分鐘，當場笑爆全 crew！
昆蟲園地獄經歷超恐怖
5膠回憶S4行程時，零碎片段斷斷續續講起種種經歷，Jeffrey突然一句，勾起眾人喺「昆蟲園」嘅地獄遭遇！其餘4人一聽即時慘叫，直言一提到昆蟲園就即刻起晒雞皮，更誇張爆有「PTSD」，連當時情景都完全斷片。Jeffrey則笑言，原來6膠一直都低估咗《膠戰》製作組嘅「惡搞功力」，全場笑爆。
圖片來源：IG圖片資料或影片來源：原文刊於新假期