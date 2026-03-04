臥底嬌娃｜TVB小編嫌棄伍仲衡客串 特製「肥媽版」女團評審意外爆紅
《臥底嬌娃》劇中女團真人騷「超星女團」本來邀請了胡渭康、糖妹及伍仲衡擔任評審，扮足自家節目《聲夢傳奇》同《中年好聲音》，點知而家竟然出現咗「平行宇宙版本」！由於劇集喺2024年拍攝時TVB同伍仲衡仲未反面，但今時今日雙方交惡，官方網上重溫就刻意冷處理伍Sir表現，甚至重新剪輯換入肥媽喺《中年好聲音》嘅片段，呢個神級操作意外爆紅，片段公開後得到近10萬次觀看，網民都話「剪得好夾」！
TVB小編神級剪輯技巧震撼網民
呢個「肥媽版」女團評審片段借用咗肥媽嘅經典金句去評價劇中AfterWork嘅表現，包括「唱歌，首先要感染自己，感染完自己再感染到人」同埋「真係鵝掌鮑魚燉海參」等爆笑對白。網民睇完都讚嘆TVB小編嘅剪輯功力，將肥媽喺《中年好聲音》嘅畫面完美融入劇集場景，毫無違和感。有網民留言話「配埋肥媽d評判既畫面，好過癮」，仲有人話「估唔到呢套戲唔好笑咁好睇👏」。
肥媽金句配AfterWork表演爆笑效果
最搞笑嘅係肥媽嘅「鵝掌鮑魚燉海參」金句配上劇中女團表演，網民紛紛留言問「邊個係鵝掌、邊個係鮑魚、邊個係燉海參」，引發一輪熱烈討論。有網民更加腦補話「肥媽妒忌緊啦，心諗咁後生，咁靚，唔俾燈」，將肥媽嘅評審風格完美代入劇情。呢種創意剪輯手法令原本普通嘅劇集片段變成網民熱議話題，證明咗TVB小編嘅創意無限。
網民熱捧多元宇宙版本創意無限
網民對呢個「多元宇宙版」反應極度正面，紛紛讚賞TVB小編嘅機智應變能力。有網民留言話「剪得好夾」，認為肥媽嘅評審畫面同劇集場景配合得天衣無縫。更有網民建議TVB可以推出更多呢類創意版本，將不同節目嘅精彩片段融入劇集，創造更多驚喜效果。
圖片來源：fb@TVB資料或影片來源：原文刊於新假期