臥底嬌娃｜最佳男配角何廣沛驚喜客串！同張曦雯打眼色過電 角色身份勁神秘
劇集《臥底嬌娃》今午（12日）釋出最新片段，除了女主角張曦雯的火辣造型，更驚現新鮮出爐的「最佳男配角」何廣沛！片段中他疑似飾演一名熱心看更，與張曦雯有不少對手戲，二人更瘋狂打眼色，互動充滿火花，場面耐人尋味。究竟這位「最佳男配角」在劇中是敵是友？他的神秘客串又會為劇情帶來甚麼衝擊？
最新片段曝光 何廣沛神秘現身《臥底嬌娃》
無綫今日下午在官網發布《臥底嬌娃》的搶先睇片段，為今晚播出的劇情預熱，沒想到竟暗藏驚喜彩蛋！片段中除了有張曦雯（Kelly）身穿「最強戰衣」的性感演出，更見到何廣沛的身影。他似乎飾演一名熱心看更，在走廊與趴在地上的Kelly有對手戲。最令網民好奇的是，鏡頭捕捉到二人瘋狂打眼色，何廣沛的表情似笑非笑，充滿暗示，令他與Kelly的關係及角色身份撲朔迷離。片段結尾留下懸念，預告「想知何廣沛客串《臥底嬌娃》到底搞乜鬼」，成功勾起觀眾的好奇心，期待揭曉他在劇中的真正作用。
何廣沛升呢最佳男配角 客串演出引期待
何廣沛近年備受力捧，在不久前舉行的《萬千星輝頒獎典禮》上，更憑藉精湛演技勇奪「最佳男配角」殊榮，演藝事業再創高峰，演技實力獲得肯定。升呢「最佳男配角」後，何廣沛的每一個動向都備受關注。今次在《臥底嬌娃》中驚喜客串，一改以往戲路，飾演一個看似平凡卻又暗藏玄機的看更角色，對他而言也是一個新挑戰。不少觀眾都非常期待看到這位新鮮出爐的「男配角」會如何詮釋這個神秘角色，以及他與女主角張曦雯會擦出怎樣的火花。監製的這次選角安排，無疑為劇集增添了極大的追看性。
網民化身偵探猜劇情：何廣沛肯定唔係普通看更
何廣沛的驚喜現身，立即引爆網民討論區，大家紛紛化身「偵探」，對其角色身份展開熱烈猜測。大部分網民都認為案情不單純：「最佳男配角走嚟客串一個看更？肯定有古怪！」、「個眼神勁有戲，佢100%係臥底或者大Boss」、「會唔會係鍾意Kelly，所以做看更暗中保護佢？」、「TVB好識吊癮，為咗何廣沛我今晚都要開電視」。亦有網民大讚組合新鮮：「估唔到係何廣沛同Kelly，兩個都好戲，對手戲一定好精彩」、「呢個彩蛋好驚喜，證明監製有用心」、「希望佢唔只係客串一集咁少」。看來何廣沛的出現，已成功為劇集製造了強大話題。
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期