臥底嬌娃｜最佳男配角何廣沛驚喜客串！同張曦雯打眼色過電 角色身份勁神秘

劇集《臥底嬌娃》今午（12日）釋出最新片段，除了女主角張曦雯的火辣造型，更驚現新鮮出爐的「最佳男配角」何廣沛！片段中他疑似飾演一名熱心看更，與張曦雯有不少對手戲，二人更瘋狂打眼色，互動充滿火花，場面耐人尋味。究竟這位「最佳男配角」在劇中是敵是友？他的神秘客串又會為劇情帶來甚麼衝擊？