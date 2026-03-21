臥底嬌娃｜吳子冲慘遭雙重背叛！演技大爆發 演活悲情奸角震撼網民
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昨晚（20日）《臥底嬌娃》劇情極度虐心！吳子冲飾演的「索柏」慘遭情人羅毓儀與父親關禮傑雙重背叛，情緒崩潰。劇中他先被父親持刀威脅，再被心上人出賣引來警察圍捕，其集憤怒、錯愕與心碎於一身的絕望眼神，演技大獲好評，究竟「茹柏CP」最終會如何收場？
昨晚劇情峰迴路轉 索柏慘遭情人父親雙重夾擊
在昨晚播出的劇情中，吳子冲飾演的索柏與羅毓儀飾演的小茹組成的「茹柏CP」迎來驚天反轉。索柏意外發現小茹的臥底警察身份，內心深受打擊，但因深愛對方只能強行壓抑怒火，更按捺不住主動表白，卻慘遭無情拒絕。禍不單行，他與父親劉彪（關禮傑飾）的關係亦因白學年（白彪飾）而徹底破裂，劉彪甚至險些用刀刺死索柏，令他心死決定斷絕父子關係。劇情尾聲，索柏相約小茹見面，卻遭警察重重包圍，他望向小茹那難以置信的眼神，懷疑自己被最愛的人出賣，場面極具張力。
吳子冲坦言壓力巨大 驚辜負編劇心血
對於「索柏」這個層次豐富的角色大受歡迎，吳子冲在接受官方訪問時，坦言當初接演時壓力極大。他透露： 「因為編劇話好用心寫我個角色，叫我畀啲心機演，所以都好大壓力，好驚辜負咗佢哋嘅努力。」從觀眾的熱烈反應看來，吳子冲的努力並無白費，他成功將索柏在一天內經歷震怒、壓抑、感動、哀求以至癡情等多元情緒演繹得淋漓盡致，細膩的微表情與充滿戲味的眼神，完全俘虜了觀眾的心，證明了他的出色演技。
網民洗版式激讚吳子冲 封「惹人憐愛奸角」
吳子冲的精湛演出成功在網上掀起洗版式討論，網民一面倒地給予高度評價，認為他完美演活了這個亦正亦邪的悲情角色。大量留言湧入討論區激讚：「高大有型、有戲味、亦正亦邪又唔做作」、「佢奸一個眼神，溫柔無辜又另一個眼神」、「微表情做得幾好，今晚呢集最後嗰幕個失望樣喊咗」。更有網民大讚他魅力非凡：「佢對眼都好有戲，奸角得嚟又惹人憐愛」、「佢呢個角色好岀，有種魔力咁」、「内心戲做得好好！」吳子冲憑藉索柏一角，成功塑造了一個立體且充滿魅力的反派，人氣急升。
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期