臥底嬌娃｜吳子冲慘遭雙重背叛！演技大爆發 演活悲情奸角震撼網民

昨晚（20日）《臥底嬌娃》劇情極度虐心！吳子冲飾演的「索柏」慘遭情人羅毓儀與父親關禮傑雙重背叛，情緒崩潰。劇中他先被父親持刀威脅，再被心上人出賣引來警察圍捕，其集憤怒、錯愕與心碎於一身的絕望眼神，演技大獲好評，究竟「茹柏CP」最終會如何收場？