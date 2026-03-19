臥底嬌娃｜周百恩擺脫鐵手演活躁狂表弟！演技大爆發 親解暗戀陳瀅亂倫之謎

憑《愛．回家之開心速遞》「鐵手」一角成功入屋的周百恩，在熱播劇《臥底嬌娃》中迎來180度形象大逆轉！他飾演的「癡情躁狂表弟」對表姐陳瀅又愛又恨，更上演一幕借醉表白被拒的虐心戲，演技大爆發獲激讚。其角色設定更引發網民對「亂倫」的熱議，周百恩親自解畫，更自爆拍攝時面對女神陳瀅壓力極大！