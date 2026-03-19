臥底嬌娃｜周百恩擺脫鐵手演活躁狂表弟！演技大爆發 親解暗戀陳瀅亂倫之謎
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憑《愛．回家之開心速遞》「鐵手」一角成功入屋的周百恩，在熱播劇《臥底嬌娃》中迎來180度形象大逆轉！他飾演的「癡情躁狂表弟」對表姐陳瀅又愛又恨，更上演一幕借醉表白被拒的虐心戲，演技大爆發獲激讚。其角色設定更引發網民對「亂倫」的熱議，周百恩親自解畫，更自爆拍攝時面對女神陳瀅壓力極大！
周百恩演技大爆發 演活癡情躁狂表弟
周百恩在《臥底嬌娃》中，將一個內心複雜的角色演繹得淋漓盡致。他所飾演的表弟，因痛恨陳瀅曾報警拘捕其父，一直以「拳打腳踢」的暴力方式掩飾愛意。昨晚劇情中，他借醉向陳瀅表白卻慘遭拒絕，其後爛醉如泥，但在得知陳瀅被綁架後，即時變得焦急徬徨，四出尋找。當目睹情敵馬貫東救出女神時，他臉上流露出的緊張、內疚與失望等多元情緒，與《愛回家》的暖男「鐵手」判若兩人，盡顯其南京藝術學院及北京電影學院主修表演系的「科班」功力。
周百恩親解亂倫疑雲 驚打女神陳瀅
對於劇中暗戀表姐陳瀅的設定，引發網民好奇是否涉及「亂倫」，周百恩在接受官方訪問時坦言自己當初亦曾感掙扎：「我都成日有掙扎呢個角色係唔係亂倫、應該點樣搵感覺，自己演嘅時候感覺好奇怪，驚做得唔好，到後尾問番劇組原來呢㮔關係都屬於正常。」此外，談到經常要對「女神」陳瀅動粗，他笑言壓力巨大：「我本身都好驚，因為今次我打嘅係女神，但係點知佢仲 Tough 過我，可以話係佢帶我入戲，所以好多謝佢。」更笑指最怕的是會惹怒陳瀅的粉絲。
網民洗版激讚：完全唔認得係鐵手！
周百恩今次的破格演出，在網上掀起一片讚好之聲，輿論一面倒地激讚其演技。不少網民洗版留言，表示對其印象完全改觀：「完全唔認得係鐵手！演技大爆發！」、「呢啲先係科班出身嘅實力，情緒轉折做得好好」、「睇到好心痛，將又愛又恨個感覺演得好到位」、「希望TVB俾多啲機會佢，唔好浪費咗個好演員」。討論區的熱烈反應，證明周百恩已成功跳出「鐵手」的舒適圈，以實力派演技贏得觀眾認可。
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期