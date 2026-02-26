臥底嬌娃｜姚嘉妮睽違三年復出！47歲逆齡演Mean爆面試官 網民激讚：完全無變過

昨晚（25日）《臥底嬌娃》除了劇情緊湊，更有一個久違的面孔驚喜現身，她就是相隔三年再度拍劇的姚嘉妮！現年47歲、已是兩孩之母的她，在劇中飾演「Mean爆女面試官」，狀態大勇，逆齡外貌加上女人味十足，瞬間勾起網民集體回憶，大讚她保養得宜，演技依然精湛！