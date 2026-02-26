臥底嬌娃｜姚嘉妮睽違三年復出！47歲逆齡演Mean爆面試官 網民激讚：完全無變過
廣告
昨晚（25日）《臥底嬌娃》除了劇情緊湊，更有一個久違的面孔驚喜現身，她就是相隔三年再度拍劇的姚嘉妮！現年47歲、已是兩孩之母的她，在劇中飾演「Mean爆女面試官」，狀態大勇，逆齡外貌加上女人味十足，瞬間勾起網民集體回憶，大讚她保養得宜，演技依然精湛！
姚嘉妮驚喜亮相 演活Mean爆女上司
在昨晚馬貫東到愛邦妮集團面試的一幕中，姚嘉妮飾演的面試官Flora一登場就氣勢十足。她戴著黑框眼鏡，眼神凌厲，對著馬貫東密集式地做出「白鴿眼」和連環「藐嘴」，將尖酸刻薄的女上司形象演繹得淋漓盡致，喜感十足。同場更有吳兆麟（Alan）飾演的宅男同事，瘋狂投入「起雙飛」打字，與姚嘉妮的「Mean爆」氣場形成強烈對比，令整個面試場面充滿記憶點。姚嘉妮的精準演出，完全駕馭了這個不討好的角色，更為劇集增添不少火花。
姚嘉妮相隔三年回歸 狀態大勇女人味十足
姚嘉妮自2023年後便鮮有在無綫劇集露面，這次在《臥底嬌娃》中回歸，對觀眾而言絕對是一大驚喜。現實中，姚嘉妮的大女兒已接近成年，但她本人卻彷彿吃了防腐劑一樣，外貌與身材都保養得極好，在鏡頭前完全看不出歲月痕跡。這次她飾演充滿壓迫感的面試官，不僅沒有被角色定型，反而展現出成熟女性的獨特魅力，舉手投足間都散發著自信女人味，證明了資深演員的實力與價值，即使只是客串角色，依然能搶盡焦點。
網民洗版式歡迎 狂讚姚嘉妮保養得宜
姚嘉妮久別三年的亮相，立即在網上討論區引發熱議，網民反應極之熱烈，紛紛留言表示驚喜：「嘩！姚嘉妮！真係好耐冇見！」、「佢完全冇變過，仲係咁靚！」、「保養得太好喇，邊忽似就快50歲？」除了激讚其凍齡外貌，網民對她的演技也給予高度評價：「佢真係好戲，個Mean樣做得好到位」、「一出場就有戲味，希望之後仲有佢」、「呢啲資深演員真係好正，客串都咁搶鏡！」網民一面倒的正面評價，足證姚嘉妮在觀眾心目中依然地位非凡。
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期