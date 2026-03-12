臥底嬌娃｜張曦雯「最強戰衣」趴地撩信！超貼身短裙激晒S形曲線 網民睇到嘩嘩聲

今日（12日）下午，無綫官網發布《臥底嬌娃》最新片段，女主角張曦雯（Kelly）一個趴地動作震撼網民！畫面中Kelly身穿一套粉藍色超貼身短裙，在走廊上奮力想取得一封信，完美S形曲線表露無遺，場面極具視覺衝擊。這套被譽為「最強戰衣」的造型原來早有淵源，究竟Kelly為角色付出了多少努力？