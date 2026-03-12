臥底嬌娃｜張曦雯「最強戰衣」趴地撩信！超貼身短裙激晒S形曲線 網民睇到嘩嘩聲
今日（12日）下午，無綫官網發布《臥底嬌娃》最新片段，女主角張曦雯（Kelly）一個趴地動作震撼網民！畫面中Kelly身穿一套粉藍色超貼身短裙，在走廊上奮力想取得一封信，完美S形曲線表露無遺，場面極具視覺衝擊。這套被譽為「最強戰衣」的造型原來早有淵源，究竟Kelly為角色付出了多少努力？
今日片段曝光 張曦雯趴地盡騷完美體態
在今日下午無綫官網發布的《臥底嬌娃》搶先睇片段中，焦點完全落在女主角張曦雯（Kelly）身上。片段所見，向來是劇組「身形擔當」的Kelly，穿上一套入膊設計的粉藍色超貼身短裙，整個人趴在走廊地板上，似乎正搏命想撩出一封信件。這個高難度動作，令她的超完美S形線條展露無遺，纖腰翹臀一覽無遺，畫面極具視覺衝擊力，令人無法將視線移開。這個短短幾秒的鏡頭，已足以證明Kelly為劇集所下的苦功，其敬業精神及驚人身段管理，再次成為全城熱話，不少觀眾都表示非常期待今晚的播出。
去年拍攝已瘋傳 「最強戰衣」造型掀熱話
事實上，Kelly這套「最強戰衣」並非首次曝光。早在2025年劇集拍攝期間，已有不少路人拍到她穿著這套粉藍戰衣在街頭取景的畫面。當時相關照片及影片已在網上瘋狂流傳，不少網民對她驚人的弗爆程度嘖嘖稱奇，大讚她身形Fit到漏油，完美駕馭這套極度考驗身材的服裝。當時已有粉絲留言指非常期待劇集播出，想一睹Kelly在劇中的風采。如今隨著劇集開播及片段釋出，再次印證了Kelly的魅力，這套戰衣的討論度勢必再度推上高峰，不少人更關心她維持魔鬼身材的秘訣。
網民洗版激讚：身材屈機 畫面太震撼
片段一出，立即在各大討論區及社交平台引起洗版式討論，網民一面倒大讚張曦雯的身材管理無懈可擊，更封她為新一代電視界女神。不少留言都表示被畫面震撼：「真係S形，條裙咁貼身都冇贅肉，好癲！」、「Kelly真係女神，呢個身形唔係個個carry到」、「為咗呢個鏡頭，我今晚一定會睇！」、「睇到嘩嘩聲，TVB好識玩」、「呢啲咪專業演員囉，身材管理都係工作一部分」。更有網民翻出去年拍攝時的舊相，對比之下大讚Kelly狀態更勝從前：「隔咗一年都仲係咁Fit，佩服！」、「期待佢分享keep fit心得」。
