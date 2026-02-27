臥底嬌娃｜張曦雯單集連換9個Look！黑絲兔女郎造型震撼網民：長腿世一！
被封為「行走的人肉衣架」的張曦雯（Kelly）再創高峰！在昨晚（2月26日）播出的《臥底嬌娃》中，Kelly上演個人時裝騷，單集內竟然換足9個不同造型，令觀眾目不暇給。當中一套貼身黑絲兔女郎Look更是引爆網民討論，完美身段表露無遺，究竟哪一個造型才是觀眾最愛？
張曦雯上演個人時裝騷 單集9個造型逐個睇
昨晚一集《臥底嬌娃》，張曦雯飾演的角色福利大放送，全集連環換上9個風格迥異的造型，完全貫徹其「行走的人肉衣架」稱號。款式由居家Look的眼鏡娘、型格十足的黑白皮褲行政Look、活潑可愛的粉色系OL短打裝，到盡顯個人風格的塗鴉西裝外套及貼身露腰運動Look，每個造型都配上悉心搭配的手袋和耳環，細節滿滿。劇組的精心設計讓網民忍不住驚嘆：「一集換咁多衫？」，彷彿每集都在欣賞Kelly的個人Fashion Show，誠意十足。
網民熱議兩大至愛造型 「半露腰」居家Look勁Gfable
在眾多造型中，有兩套引起網民最大迴響。其中一套是「半露腰」的網衫居家Look，微性感之餘又帶點慵懶，獲網民大讚相當Gfable，充滿女友感。而另一套則是平時難得一見的黑絲兔女郎打扮，貼身設計將Kelly的逆天長腿和完美身段表露無遺，畫面極度震撼，不少網民看後都血脈賁張，紛紛留言大讚Kelly「長腿世一」，認為這個造型最能凸顯她的身材優勢，成為當晚熱話！
網民洗版大讚「行走衣架」 Yuki雙眼發光同樣搶鏡
除了造型成為焦點，劇中另一位角色Yuki的演出同樣搶鏡。劇中充滿正能量的Yuki，每次遇到新奇刺激的事情時，雙眼都會瞬間發光，流露出百分百的真誠與熱血。其極具穿透力的眼神技獲網民大讚，有留言指：「感覺好真心」。不過，昨晚的討論度始終由張曦雯稱霸，網民幾乎洗版式稱讚她的時尚演繹，認為她完全撐得起所有造型，再次印證「行走的人肉衣架」絕非浪得虛名，成功為劇集製造大量話題。
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期