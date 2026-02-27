臥底嬌娃｜張曦雯單集連換9個Look！黑絲兔女郎造型震撼網民：長腿世一！

被封為「行走的人肉衣架」的張曦雯（Kelly）再創高峰！在昨晚（2月26日）播出的《臥底嬌娃》中，Kelly上演個人時裝騷，單集內竟然換足9個不同造型，令觀眾目不暇給。當中一套貼身黑絲兔女郎Look更是引爆網民討論，完美身段表露無遺，究竟哪一個造型才是觀眾最愛？

張曦雯上演個人時裝騷 單集9個造型逐個睇

昨晚一集《臥底嬌娃》，張曦雯飾演的角色福利大放送，全集連環換上9個風格迥異的造型，完全貫徹其「行走的人肉衣架」稱號。款式由居家Look的眼鏡娘、型格十足的黑白皮褲行政Look、活潑可愛的粉色系OL短打裝，到盡顯個人風格的塗鴉西裝外套及貼身露腰運動Look，每個造型都配上悉心搭配的手袋和耳環，細節滿滿。劇組的精心設計讓網民忍不住驚嘆：「一集換咁多衫？」，彷彿每集都在欣賞Kelly的個人Fashion Show，誠意十足。

網民熱議兩大至愛造型 「半露腰」居家Look勁Gfable

在眾多造型中，有兩套引起網民最大迴響。其中一套是「半露腰」的網衫居家Look，微性感之餘又帶點慵懶，獲網民大讚相當Gfable，充滿女友感。而另一套則是平時難得一見的黑絲兔女郎打扮，貼身設計將Kelly的逆天長腿和完美身段表露無遺，畫面極度震撼，不少網民看後都血脈賁張，紛紛留言大讚Kelly「長腿世一」，認為這個造型最能凸顯她的身材優勢，成為當晚熱話！

網民洗版大讚「行走衣架」 Yuki雙眼發光同樣搶鏡

除了造型成為焦點，劇中另一位角色Yuki的演出同樣搶鏡。劇中充滿正能量的Yuki，每次遇到新奇刺激的事情時，雙眼都會瞬間發光，流露出百分百的真誠與熱血。其極具穿透力的眼神技獲網民大讚，有留言指：「感覺好真心」。不過，昨晚的討論度始終由張曦雯稱霸，網民幾乎洗版式稱讚她的時尚演繹，認為她完全撐得起所有造型，再次印證「行走的人肉衣架」絕非浪得虛名，成功為劇集製造大量話題。

臥底嬌娃 張曦雯 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
臥底嬌娃 張曦雯 （圖片來源：TVB）
臥底嬌娃 張曦雯 （圖片來源：TVB）
臥底嬌娃 張曦雯 （圖片來源：TVB）
臥底嬌娃 張曦雯 （圖片來源：TVB）
臥底嬌娃 張曦雯 （圖片來源：TVB）
臥底嬌娃 張曦雯 （圖片來源：TVB）
臥底嬌娃 張曦雯 （圖片來源：TVB）
臥底嬌娃 張曦雯 （圖片來源：TVB）
臥底嬌娃 張曦雯 （圖片來源：TVB）
臥底嬌娃 張曦雯 （圖片來源：TVB）
臥底嬌娃 張曦雯 （圖片來源：TVB）
臥底嬌娃 張曦雯 （圖片來源：TVB）
臥底嬌娃 張曦雯 （圖片來源：TVB）
臥底嬌娃 張曦雯 （圖片來源：TVB）
臥底嬌娃 張曦雯 （圖片來源：TVB）
臥底嬌娃 張曦雯 （圖片來源：TVB）
臥底嬌娃 張曦雯 （圖片來源：TVB）
臥底嬌娃 張曦雯 （圖片來源：TVB）
臥底嬌娃 張曦雯 （圖片來源：TVB）
臥底嬌娃 張曦雯 （圖片來源：TVB）
臥底嬌娃 張曦雯 （圖片來源：TVB）
臥底嬌娃 張曦雯 （圖片來源：TVB）
臥底嬌娃 張曦雯 （圖片來源：TVB）
臥底嬌娃 張曦雯 （圖片來源：TVB）
臥底嬌娃 張曦雯 （圖片來源：TVB）
臥底嬌娃 張曦雯 （圖片來源：TVB）
臥底嬌娃 張曦雯 （圖片來源：TVB）
臥底嬌娃 張曦雯 （圖片來源：TVB）
臥底嬌娃 張曦雯 （圖片來源：TVB）
臥底嬌娃 張曦雯 （圖片來源：TVB）
臥底嬌娃 張曦雯 （圖片來源：TVB）
臥底嬌娃 張曦雯 （圖片來源：TVB）
臥底嬌娃 張曦雯 （圖片來源：TVB）
臥底嬌娃 張曦雯 （圖片來源：TVB）
臥底嬌娃 張曦雯 （圖片來源：TVB）
臥底嬌娃 張曦雯 （圖片來源：TVB）
臥底嬌娃 張曦雯 （圖片來源：TVB）
臥底嬌娃 張曦雯 （圖片來源：TVB）
臥底嬌娃 張曦雯 （圖片來源：TVB）
臥底嬌娃 張曦雯 （圖片來源：TVB）
臥底嬌娃 張曦雯 （圖片來源：TVB）
臥底嬌娃 張曦雯 （圖片來源：TVB）
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期

