臥底嬌娃｜張曦雯單集連換9個Look！黑絲兔女郎造型震撼網民：長腿世一！

被封為「行走的人肉衣架」的張曦雯（Kelly）再創高峰！在昨晚（2月26日）播出的《臥底嬌娃》中，Kelly上演個人時裝騷，單集內竟然換足9個不同造型，令觀眾目不暇給。當中一套貼身黑絲兔女郎Look更是引爆網民討論，完美身段表露無遺，究竟哪一個造型才是觀眾最愛？