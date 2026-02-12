臥底嬌娃｜張曦雯羅毓儀組「最強身高差CP」！癡纏撒嬌畫面曝光 網民：呢個CP夠噱頭
新劇《臥底嬌娃》未播先轟動，除了演員的突破造型，劇中張曦雯（Kelly）與羅毓儀（Yuki）竟意外組成全新「最強身高差CP」！兩人在劇中飾演一對感情極好的表姐妹，身高和風格的極大反差火花四濺，可愛的癡纏撒嬌互動成功在網民心中留下深刻記憶點！這對反差萌組合，會否成為劇集的最大看點？
臥底嬌娃預告揭曉 張曦雯羅毓儀姐妹情深
在《臥底嬌娃》的預告片中，張曦雯與羅毓儀的姐妹情誼成為一大亮點。劇中兩人飾演表姐妹，關係「如膠似漆」。身材嬌小的羅毓儀對著「靚爆鏡」的表姐張曦雯，不但流露出無限讚嘆的崇拜表情，更會像樹熊一樣纏住對方「瘋狂撒嬌」，畫面相當有愛。而兩人之間懸殊的身高差距，更形成強烈的視覺對比，讓這對姐妹CP在劇集尚未播出前，已成功吸引了觀眾的目光。
女神Kelly配Cutie Yuki 反差萌組合超吸睛
這對全新CP的魅力，源於兩人從外型到風格的極致反差。張曦雯一向以高䠷身材和充滿「女人味」的女神形象見稱，而羅毓儀則是以嬌小可愛的「Cutie」風格馳名。監製巧妙地將這兩種截然不同的特質結合在一起，讓充滿女人味的表姐配上可愛度爆燈的表妹，產生的化學作用極具新鮮感。這種「反差萌」的設定，成功在眾多角色關係中脫穎而出，成為劇集的一大吸睛賣點。
網民未播先撐：表姐坐喺度都高過表妹
張曦雯與羅毓儀這對「最強身高差CP」在劇集播出前已成功「入屋」，引起網民熱烈討論。不少網民對這個組合表示期待，並精準地捕捉到兩人的身高萌點，搞笑留言：「表姐坐喺度都高過表妹（企喺度）」，一句話道出了畫面的趣味性。更有網民大讚這個配搭充滿新意，直言：「呢個 CP 夠噱頭。」可見，這段姐妹情誼的設定已成功製造話題，有望成為推高劇集收視的一大奇兵。
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期