臥底嬌娃｜張曦雯羅毓儀組「最強身高差CP」！癡纏撒嬌畫面曝光 網民：呢個CP夠噱頭

新劇《臥底嬌娃》未播先轟動，除了演員的突破造型，劇中張曦雯（Kelly）與羅毓儀（Yuki）竟意外組成全新「最強身高差CP」！兩人在劇中飾演一對感情極好的表姐妹，身高和風格的極大反差火花四濺，可愛的癡纏撒嬌互動成功在網民心中留下深刻記憶點！這對反差萌組合，會否成為劇集的最大看點？