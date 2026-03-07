臥底嬌娃｜張曦雯瑜伽派福利騷S級曲線！突怒摑黃子恆 揭私下苦練倒掛金鈎真相

女神張曦雯（Kelly）在劇集《臥底嬌娃》中再度大派福利！她穿上貼身瑜伽服，在鏡頭前盡展其玲瓏有致的S級曲線及超強柔韌度，畫面極度吸睛。然而，劇情隨即峰迴路轉，Kelly竟當眾怒摑黃子恆，場面火爆！究竟是甚麼事讓溫柔的女神一秒「烈女」上身，關係瀕臨破裂？