臥底嬌娃｜張曦雯瑜伽派福利騷S級曲線！突怒摑黃子恆 揭私下苦練倒掛金鈎真相
女神張曦雯（Kelly）在劇集《臥底嬌娃》中再度大派福利！她穿上貼身瑜伽服，在鏡頭前盡展其玲瓏有致的S級曲線及超強柔韌度，畫面極度吸睛。然而，劇情隨即峰迴路轉，Kelly竟當眾怒摑黃子恆，場面火爆！究竟是甚麼事讓溫柔的女神一秒「烈女」上身，關係瀕臨破裂？
張曦雯劇中再騷瑜伽功力 玲瓏曲線任睇
在《臥底嬌娃》的劇情中，張曦雯再次展示她的招牌瑜伽功力，一身緊身瑜伽裝束將其完美身段表露無遺，柔軟的筋骨做出多個優美動作，讓觀眾大飽眼福。而在另一場戲中，當她被馬貫東誤會是「二五女」時，擘大雙眼露出「真係㗎」的無辜表情，模樣相當可愛，與之後的火爆場面形成強烈對比，展現出多樣的魅力。
劇情急轉直下！張曦雯驚揭被竊聽怒摑黃子恆
溫情過後，劇情迎來高潮！張曦雯意識到黃子恆所送贈的手錶竟然藏有竊聽功能後，瞬間「烈女」上身，怒氣沖沖地找對方算帳。在一場公開場合的對峙戲中，她毫不猶豫地怒摑黃子恆，眼神充滿憤怒與失望，宣告兩人的感情將面臨嚴峻考驗。這一巴掌不僅摑醒了劇中角色，也讓觀眾看得肉緊，紛紛表示劇情愈來愈刺激。
女神非天生！張曦雯私下苦練普拉提展驚人腰力
張曦雯在劇中展現的完美體態和驚人柔韌度，絕非一朝一夕可練成。現實中，她一直有練習瑜伽的習慣，近年更涉獵普拉提（Pilates），並經常在社交媒體上分享操練成果。她曾上載過在懸空的絹布上施展「倒掛金鈎」的高難度動作，動作流暢優美，完美展現出其驚人的腰力、核心力量及柔軟度，可見女神為了維持最佳狀態，私下付出了極大努力。
網民大讚福利畫面：Kelly身材冇得輸
張曦雯的演出引來網民熱烈討論，大家對其瑜伽「福利」畫面讚不絕口，留言洗版：「Kelly身材真係冇得輸！」、「做瑜伽個part睇到嘩嘩聲！女神又靚又健康！」；而對於怒摑黃子恆的戲份，網民同樣反應激烈：「打得好！最憎人偷聽！」、「估唔到佢咁溫柔都會咁惡，演技有進步！」。無論是性感演出還是火爆戲份，張曦雯都成功俘虜觀眾的心，人氣再度急升。
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期