臥底嬌娃｜張曦雯激罕兔女郎造型曝光！魚網黑絲挑戰尺度 網民激讚：超越江美儀？

新劇《臥底嬌娃》播出在即，女主角之一的張曦雯（Kelly）在最新宣傳片中，竟罕有地以性感兔女郎造型示人，更穿上極度誘人的魚網黑絲，大騷黃金比例身材，畫面極度震撼！造型一出即引爆網民熱議，更被封為新一代「黑絲Lady」，究竟她能否超越早前江美儀創下的經典？