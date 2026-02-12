臥底嬌娃｜張曦雯激罕兔女郎造型曝光！魚網黑絲挑戰尺度 網民激讚：超越江美儀？
新劇《臥底嬌娃》播出在即，女主角之一的張曦雯（Kelly）在最新宣傳片中，竟罕有地以性感兔女郎造型示人，更穿上極度誘人的魚網黑絲，大騷黃金比例身材，畫面極度震撼！造型一出即引爆網民熱議，更被封為新一代「黑絲Lady」，究竟她能否超越早前江美儀創下的經典？
臥底嬌娃宣傳片曝光 張曦雯兔女郎Look勁吸睛
由方駿釗監製、邵麗瓊編審的輕鬆動作喜劇《臥底嬌娃》即將在2月23日首播，無綫官網連日來火力全開，發布多條「搶先睇精華」為劇集預熱。在2月11日晚播出的「女團造型好緊要」精華中，飾演臥底沈佳琪的張曦雯以一身性感兔女郎造型登場，配上致命誘惑的魚網黑絲，將其黃金比例的火辣身材表露無遺，與她過往的女神形象形成極大反差。這段破格演出成功在網上瘋傳，宣傳片在短短一日內已收穫過百萬點擊，成為全城熱話。
江美儀黑絲造型珠玉在前 Kelly接棒成新經典
提到「黑絲」，不得不提近日憑此熱爆全城的江美儀。而在《臥底嬌娃》的宣傳片中，張曦雯的魚網黑絲兔女郎造型，隨即被網民拿來與「美儀姐」比較。不少人認為Kelly的造型同樣令人驚艷，更指她是「繼近日熱爆的美儀姐後、又一『黑絲 Lady』經典代表」。Kelly憑藉其高䠷身材和女人味，成功駕馭了這個大膽造型，為「黑絲女神」的稱號注入了全新感覺，大有接棒成為新一代經典之勢，成功為劇集製造出強勁話題。
網民洗版式派心心 狂讚：火辣好身材
張曦雯的性感演出瞬間俘虜大批網民，留言區被「心心」洗版，粉絲們對她的突破一致給予高度評價，紛紛留言激讚：「好靚女，火辣好身材」、「Dress to Kill us」、「So Beautiful」。有網民更錯重點笑言：「女僕，越嚟越靚女」，顯然被其魅力所折服。討論區亦一面倒地讚賞，認為Kelly成功接棒江美儀，成為新一代「黑絲Lady」的代表人物，大讚「繼美儀姐後又一黑絲 Lady」，可見其造型已成功為劇集在播出前打響頭炮，吸睛度爆燈！
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期