臥底嬌娃｜御用惡人彭迪安竟被童星「公仔咁舞」！喪摸光頭流露慈父甜笑 畫面超溫馨！

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「御用惡人」彭迪安（Eddie）在《臥底嬌娃》中再演古惑仔，但戲外竟展現驚人反差萌！鏡頭後他被演其仔仔的童星李奕舜（Kyle）瘋狂「玩弄」，更任由對方喪摸光頭，流露罕見慈父甜笑，場面極度溫馨！與劇中兇神惡煞的形象判若兩人，畫面勁震撼！

戲內割脈慘死 彭迪安演活有情義古惑仔

在昨晚（25日）播出的《臥底嬌娃》結局周劇情中，彭迪安飾演的「私煙強」為保護家人，不惜割脈自我犧牲，為劇情投下重磅情感震撼彈。雖然彭迪安已是第N次飾演壞人，但今次角色「私煙強」壞得來有情有義，加上被鐵鉗鉗手指、大半個人被推出天台等慘痛遭遇，角色塑造得有血有肉，非常立體。尤其在奕風（馬貫東飾）幫助下救出仔仔一幕，他與童星李奕舜的互動，更為這個兇狠角色增添了人性光輝，令其「古惑仔不幸事件簿」再添經典一筆，演技備受肯定。

鏡頭後反差萌爆發 彭迪安被童星當公仔舞

別看彭迪安在鏡頭前兇神惡煞，鏡頭後的他卻是個溫柔大叔！據幕後花絮透露，飾演其仔仔的童星李奕舜（Kyle）完全不怕他，在拍攝救人場口時，Kyle不但沒有被Eddie的「殺氣」嚇到，反而經常眼仔碌碌望實他，甚至對著演戲中的他偷笑。在試位期間，二人互動更為親密，舜舜不但拖著Eddie的頭「公仔咁舞」，更亢奮地喪摸Eddie的光頭。當時正在認真聆聽導演指令的Eddie，最終也忍不住被小演員的可愛舉動融化，流露出罕見的慈父甜笑，與劇中形象形成極大反差，整個畫面治癒又溫馨。

回顧彭迪安「御用惡人」之路 兇狠形象深入民心

彭迪安的「惡人」形象可謂深入民心。出道初期，因其高大身形及略帶殺氣的外型，他經常被安排飾演古惑仔、黑社會打手等反派角色，奠定其「惡人」戲路。多年累積，在《使徒行者》、《反黑路人甲》等多部劇集中，他飾演的反派都給觀眾留下深刻印象，無論是兇狠的眼神還是暴力的舉動都演繹得入木三分，成為TVB的「御用惡人」之一。今次突破，雖然在《臥底嬌娃》中「私煙強」依然是江湖中人，但角色增加了有情有義及愛護家人的設定，加上戲外與小演員的溫馨互動曝光，成功打破了觀眾對他只有兇狠一面的刻板印象。

網民大讚反差超可愛：「原來惡人都可以好溫柔！」

彭迪安與小演員的溫馨互動片段曝光後，引來網民熱烈討論，不少人大讚這種反差非常可愛，對他大大改觀。網民紛紛留言：「估唔到私煙強真人咁Nice！個小朋友係咁摸佢個光頭勁好笑！」、「呢啲就係專業演員，戲內兇狠，cut機即刻變慈父，好勁！」、「彭迪安個甜笑好罕見，成個畫面好有愛，反差萌我鍾意！」、「原來惡人都可以好溫柔！希望監製下次可以搵佢演好人角色啦！」、「個小朋友好得意，完全唔驚佢，證明Eddie私底下一定係個好溫柔嘅人。」

臥底嬌娃 彭迪安 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
臥底嬌娃 彭迪安 （圖片來源：TVB）
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臥底嬌娃 彭迪安 （圖片來源：TVB）
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臥底嬌娃 彭迪安 （圖片來源：TVB）
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臥底嬌娃 彭迪安 （圖片來源：TVB）
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臥底嬌娃 彭迪安 （圖片來源：TVB）
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臥底嬌娃 彭迪安 （圖片來源：TVB）
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圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期

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