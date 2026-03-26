臥底嬌娃｜御用惡人彭迪安竟被童星「公仔咁舞」！喪摸光頭流露慈父甜笑 畫面超溫馨！

「御用惡人」彭迪安（Eddie）在《臥底嬌娃》中再演古惑仔，但戲外竟展現驚人反差萌！鏡頭後他被演其仔仔的童星李奕舜（Kyle）瘋狂「玩弄」，更任由對方喪摸光頭，流露罕見慈父甜笑，場面極度溫馨！與劇中兇神惡煞的形象判若兩人，畫面勁震撼！