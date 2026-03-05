臥底嬌娃｜彭迪安再演弱勢古惑仔！盤點N種慘死法 網民封「坎坷專業戶」
有種演員，一出場你就知佢「無好下場」！在《臥底嬌娃》中飾演古惑仔「私煙強」的彭迪安（Eddie），日前慘遭吳子冲「鉗手指」嚴刑逼供，畫面慘不忍睹。由於他過往飾演的古惑仔下場都極為悲慘，網民都忍不住同情他，更封他為「坎坷古惑仔專業戶」，究竟他有多慘？
彭迪安新劇慘遭鉗手指逼供
有「TVB 御用古惑仔」之稱的彭迪安，在《臥底嬌娃》中再次飾演其「拿手好戲」——古惑仔。不過，他這次飾演的「私煙強」是個貪小便宜又欠缺戰鬥力的弱勢古惑仔，經常被馬貫東飾演的潘奕風打到飛起。在3月3日晚播出的劇情中，他的下場更是慘烈，被克洛索帕（吳子冲飾）以「鉗手指」的酷刑嚴刑逼供，痛苦的表情讓觀眾隔著螢幕都感到痛。這種悲慘的遭遇，再次印證了他在劇集中的「坎坷」命運，也為他「古惑仔血淚史」再添一筆新紀錄。
盤點彭迪安古惑仔血淚史
翻查資料，彭迪安的「古惑仔之路」可謂是一部血淚史，其角色的下場不是慘死，就是受盡折磨，堪稱悲慘多元化。近年最經典的場口，莫過於在《隱形戰隊》中飾演「人肉炸彈」，最終悲壯收場；在《刑偵 12》中，他更經歷「水浸眼耳口鼻」的恐怖死法，畫面極具衝擊力；而在《俠醫》中，他又淪為「人肉沙包」，任人魚肉。無論在哪套劇集，只要彭迪安以古惑仔身份登場，似乎就預告了角色的悲慘結局，這種定律般的遭遇，讓觀眾對他又敬佩又同情。
網民同情封「坎坷古惑仔專業戶」
彭迪安一次又一次的悲慘演出，成功引起網民的廣泛關注和同情。大家紛紛留言，一方面大讚「Eddie 演古惑仔真係一流」，認為他將小人物的無奈與悲哀演繹得淋漓盡致；另一方面又忍不住感嘆：「Eddie 真係慘，成日做弱勢古惑仔」。由於他的古惑仔角色總是命途多舛，網民更索性為他升呢，封他為「坎坷古惑仔專業戶」。這個稱號雖然帶點戲謔，卻也證明了彭迪安的敬業演出已深入民心，成功在觀眾心中留下一個既獨特又令人印象深刻的標記。
