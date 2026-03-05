臥底嬌娃｜彭迪安再演弱勢古惑仔！盤點N種慘死法 網民封「坎坷專業戶」

有種演員，一出場你就知佢「無好下場」！在《臥底嬌娃》中飾演古惑仔「私煙強」的彭迪安（Eddie），日前慘遭吳子冲「鉗手指」嚴刑逼供，畫面慘不忍睹。由於他過往飾演的古惑仔下場都極為悲慘，網民都忍不住同情他，更封他為「坎坷古惑仔專業戶」，究竟他有多慘？