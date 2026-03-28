臥底嬌娃｜李海銅口吐白沫慘死！驚揭竟是真口水溝鹽：濁到上鼻

《臥底嬌娃》昨晚一幕極震撼，李海銅飾演的嘉盈被杜燕歌灌毒慘死，口吐白沫墮樓一刻演技大爆發！李海銅為求逼真，放下「藝訓班班花」身段，任由口水絲掛嘴邊兼反眼，畫面令網民心寒。她事後驚爆白沫竟是「真口水」，究竟拍攝時發生了甚麼驚險事？