臥底嬌娃｜李海銅口吐白沫慘死！驚揭竟是真口水溝鹽：濁到上鼻
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《臥底嬌娃》昨晚一幕極震撼，李海銅飾演的嘉盈被杜燕歌灌毒慘死，口吐白沫墮樓一刻演技大爆發！李海銅為求逼真，放下「藝訓班班花」身段，任由口水絲掛嘴邊兼反眼，畫面令網民心寒。她事後驚爆白沫竟是「真口水」，究竟拍攝時發生了甚麼驚險事？
李海銅被灌毒鹽粉 親揭口吐白沫真相
昨晚劇情講到，權世豪（杜燕歌飾）誤會嘉盈（李海銅飾）是臥底，對她拳打腳踢後，更將大量毒品灌入其口中，導致嘉盈 overdose 墮樓慘死！李海銅在專訪中透露，為求逼真，劇組用糖混合粉紅色鹽讓她服食，她更與杜燕歌夾好要「實做唔借位」。李海銅憶述：「到咗真係 action 嗰吓，我真係濁親，我畀啲鹽濁咗上個鼻度，所以嗰個流口水反應其實係真架，嗰吓我真係好想嘔同咳。我仲記得之後我呻鼻涕，真係呻番啲鹽出嚟。」
李海銅唔怕醜樣任流口水 專業態度獲激讚
被問到吊著口水絲拍攝會否擔心影響靚樣，身為「藝訓班班花」的李海銅表現專業，直言：「外表其實係其次，最緊要觀眾感受到我角色嗰吓嘅辛苦同痛，所以流口水都由得佢喇。」她更搞笑分享幕後趣事，指因為口水加鹽後會起泡，曾被攝影師誤會她亂吐痰，她急忙澄清：「我猛話真係唔係，好好笑。」
李海銅感激杜燕歌體貼 拆晒戒指剪指甲防整親
李海銅特別感激對手杜燕歌的體貼照顧，大讚對方非常專業：「因為權世豪個角色本身好多 accessories，但因為燕哥知道呢場同我好多動作戲，所以佢一早就拆晒啲戒指、手鍊，仲剪晒指甲，驚整傷我。」她又指杜燕歌有從旁指導如何演繹 overdose 狀態，令她獲益良多。對於網民直接以角色名「蘇嘉盈」稱呼她，李海銅笑言很歡迎，並感性表示：「因為蘇嘉盈已經等於李海銅，李海銅都等於蘇嘉盈。」
網民洗版式心痛嘉盈 大讚李海銅演技大躍進
該幕播出後，網民反應極為熱烈，紛紛湧入討論區留言，一面倒大讚李海銅演技有驚喜，亦對嘉盈的下場感到心痛。不少人留言：「睇到嘉盈死嗰下真係好心痛，喊咗出嚟！」、「李海銅做得好好，完全唔錫身，睇到佢啲口水都覺得好辛苦！」、「為咗角色去到咁盡，值得更多人認識！」、「嘉盈臨死都仲要保護阿風，太偉大喇！」、「呢個新人好有潛質，TVB要捧佢啦！」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期