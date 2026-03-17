臥底嬌娃｜藝訓班班花李海銅一夜爆紅！完美女友形象吸粉20%震驚網民
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《臥底嬌娃》昨晚（16日）一集令新人李海銅一夜爆紅！劇中她飾演的「絕世好女友」蘇嘉盈，憑著甜美聲線、溫柔眼神及對男友千依百順的GFable形象，瞬間俘虜大量觀眾。劇中一幕她穿上家居服為馬貫東下廚，在女神風加持下仙氣滿瀉，畫面震撼網民，究竟這位「藝訓班班花」是如何憑一集之力極速彈起？
昨晚劇情大曬GFable一面 溫柔甜笑堪稱絕世好女友
昨晚劇情重點回顧潘奕風（馬貫東飾）與蘇嘉盈（李海銅飾）的「綠袖子情緣」，李海銅飾演的嘉盈幾乎擔起整集劇，火力全開展現其GFable一面。不論是大晒甜美聲線、溫柔眼神、冧豬甜笑，還是可愛扁嘴，都讓觀眾心動不已。角色對奕風千依百順、善解人意，入得廚房又出得廳堂，堪稱「絕世好女友」。其中一幕，李海銅穿上休閒家居服，賢淑地為馬貫東下廚，劇組更悉心安排「真‧女神」風效果，成功將其「班花」實力發揮到極致，仙氣滿溢的畫面在網上瘋傳，令她一夜之間成為熱話。
回顧綠袖子情緣 馬貫東李海銅洗衣店邂逅
劇中兩人的情緣始於兩年前，當時奕風因難頂臥底壓力，在洗衣店亂踢洩憤，因而認識了店員嘉盈。嘉盈的甜美聲線、頂級服務態度及溫柔性格深深吸引了奕風。後來嘉盈重遇正在暴力收數的奕風，不但未有被嚇怕，反而主動追上示好，更溫柔地說：「希望你唔好懷疑人哋無緣無故對你好嘅善意，或者只係你未發現到自己有幾好」，並主動留下聯絡電話。在奕風嫲嫲的撮合下，兩人感情發展一日千里，可惜嫲嫲突然離世令奕風大受打擊，為這段純愛故事增添了波折。
網民洗版式激讚：請問邊個會唔沉船
李海銅的演出獲得網民洗版式好評，不少人直言完全「沉晒船」。討論區及社交媒體湧現大量讚美留言，網民紛紛表示：「阿銅好完美吓」、「把聲勁溫柔」、「好有仙女 feel」、「現實好難搵到咁好嘅女仔」、「請問邊個會唔沉船」、「好 Pure 好 true」、「好 Gfable」、「有個咁嘅女朋友真係死而無憾」、「真係靚到離晒譜」，甚至有搞笑留言稱「想瘋狂洗衫」。其人氣更反映在社交平台上，李海銅的IG Followers人數在短短三小時內，由原本的16,000激增至19,000，升幅高達20%，潛力絕對不容忽視！
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期