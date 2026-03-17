臥底嬌娃｜藝訓班班花李海銅一夜爆紅！完美女友形象吸粉20%震驚網民

《臥底嬌娃》昨晚（16日）一集令新人李海銅一夜爆紅！劇中她飾演的「絕世好女友」蘇嘉盈，憑著甜美聲線、溫柔眼神及對男友千依百順的GFable形象，瞬間俘虜大量觀眾。劇中一幕她穿上家居服為馬貫東下廚，在女神風加持下仙氣滿瀉，畫面震撼網民，究竟這位「藝訓班班花」是如何憑一集之力極速彈起？