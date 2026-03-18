臥底嬌娃｜風盈CP虐戀反轉！李海銅一舉動甜爆網民：睇到喊咗

熱播劇《臥底嬌娃》昨晚（3月17日）劇情再掀高潮！劇中備受關注的「風盈CP」潘奕風（馬貫東飾）與蘇嘉盈（李海銅飾）的虐心戀情迎來意外反轉，嘉盈一個超暖心舉動不但沒有引發情侶爭執，反而感動無數觀眾，場面超甜蜜！究竟是甚麼神發展讓網民看到落淚，更高呼「完美到癲」？