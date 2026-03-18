臥底嬌娃｜風盈CP虐戀反轉！李海銅一舉動甜爆網民：睇到喊咗
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熱播劇《臥底嬌娃》昨晚（3月17日）劇情再掀高潮！劇中備受關注的「風盈CP」潘奕風（馬貫東飾）與蘇嘉盈（李海銅飾）的虐心戀情迎來意外反轉，嘉盈一個超暖心舉動不但沒有引發情侶爭執，反而感動無數觀眾，場面超甜蜜！究竟是甚麼神發展讓網民看到落淚，更高呼「完美到癲」？
臥底嬌娃昨晚劇情反轉 虐心戀秒變高糖
在昨晚播出的第17集中，「風盈CP」的回憶片段成為全晚焦點。劇情講述蘇嘉盈因無法承受與潘奕風「見不得光」的地下戀情，二人關係瀕臨分手邊緣，氣氛極度虐心。正當觀眾以為又一場催淚分手戲碼上演之際，劇情卻峰迴路轉！嘉盈意外發現了奕風的「臥底」真實身份，她非但沒有大發雷霆或崩潰，反而秒速理解男友的苦衷，更一改愁容，變回昔日的「開心甜美少女」，並堅定地承諾要默默守護在阿風身邊，突如其來的甜蜜反轉讓所有觀眾措手不及，瞬間引爆討論區。
網民洗版激讚李海銅 完美女友感動落淚
蘇嘉盈這個「善解人意」的完美女友設定，成功融化大批網民的心，不少人直言被劇情深深感動。討論區及社交媒體被留言瘋狂洗版，網民紛紛表示：「睇到喊咗」、「呢個反轉好好睇」、「咁都冇發爛渣，真係好女仔」、「完美到癲」、「超明白事理，又善解人意」、「想分手嗰段真係畀佢感動到」。李海銅飾演的嘉盈，其溫柔體貼、無私付出的形象，與一般戲劇中常見的吵鬧情節形成強烈對比，成功塑造出近期最受歡迎的「完美女友」角色。
李海銅人氣急升 網民力推問鼎女飛躍
隨著角色蘇嘉盈人氣高漲，飾演者李海銅亦備受關注。由於嘉盈在劇中角色設定太過討好，加上與潘奕風的化學作用極強，不少網民已開始擔心她最終的結局，紛紛跪求編劇手下留情，想知道她的真正死因。有網民更留言感嘆：「有幾 Sweet 就有幾慘」，暗示甜蜜過後或有更大悲劇。憑藉此角色的成功，網民已開始力推李海銅，認為她絕對有力問鼎今年的「飛躍進步女藝員」獎項，足見其角色塑造何其成功，深入民心。
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期