《臥底嬌娃》結局｜李海銅角色關鍵錄音頸鍊藏秘密 奕風知真相失控報仇

《臥底嬌娃》即將迎來大結局，最後5集劇情急轉直下，而已故角色嘉盈竟成為推動整個結局走向的關鍵人物，對結局劇情有關鍵件用，甚至比3位女主角要重要！由李海銅飾演的嘉盈雖然早已離世，但她留下的線索和真相，正一步步揭開整個案件的核心秘密！