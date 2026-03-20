《臥底嬌娃》結局｜李海銅角色關鍵錄音頸鍊藏秘密 奕風知真相失控報仇
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《臥底嬌娃》即將迎來大結局，最後5集劇情急轉直下，而已故角色嘉盈竟成為推動整個結局走向的關鍵人物，對結局劇情有關鍵件用，甚至比3位女主角要重要！由李海銅飾演的嘉盈雖然早已離世，但她留下的線索和真相，正一步步揭開整個案件的核心秘密！
《臥底嬌娃》結局劇情｜嘉盈電腦揭開奕風苦衷
在第21集中，奕風終於交出嘉盈的電腦，這個決定成為劇情的重要轉折點。妙姿從嘉盈的電腦內容中，深入了解到奕風一直以來的苦衷和內心掙扎。原來奕風私下調查嘉盈之死的行為，並非出於個人恩怨，而是有着更深層的原因。這個發現不僅讓妙姿決定與奕風和解，更促使佳琪加入調查行列，三人開始攜手追查真相。
《臥底嬌娃》結局第24集｜特別編號鈔票成破案關鍵
劇情發展到第24集時，一張特別編號的一百元紙幣成為破案的重要線索。朱皮將這張鈔票送給妙姿時，她立即認出這正是自己曾經給過嘉盈的那張。經過眾人討論後發現，這張鈔票曾經在多人手中流轉，但最終應該在嘉盈死前的手上。這個發現讓調查方向更加明確，也暗示着嘉盈的死亡與這張鈔票背後的秘密息息相關。
網民熱議嘉盈重要性：李海銅先係真正女主角！
不少觀眾在社交平台上討論劇情發展，紛紛讚嘆編劇的巧妙安排。有網民留言表示「嘉盈雖然死了但影響力好大，整個結局都圍繞住佢」，亦有人認為「李海銅雖然戲份唔多，但角色設定好重要，推動晒成個故事發展」。觀眾們都期待最終集能夠完美收結這個以嘉盈為核心的復仇故事線。
《臥底嬌娃》結局第25集｜嘉盈錄音頸鍊藏驚天秘密
最關鍵的證據出現在第25集，奕風在佳琪的協助下，終於找到嘉盈死前留下的錄音頸鍊。這個遺物原本在嘉盈的物品中失蹤，但它卻記錄了嘉盈生前最後的重要訊息。當妙姿、佳琪和小茹三人聽完錄音內容後，終於得知是誰逼死了嘉盈，真相的揭露讓所有人震驚不已。
奕風失控決心報仇
得知真相後的奕風完全失去理智，決心要為嘉盈報仇雪恨。他的極端行為讓妙姿等人深感擔憂，害怕奕風會因為報復而走上歪路。為了阻止悲劇發生，三女向步青和宗南獻計，希望透過邦妮約見真兇的方式，將幕後黑手繩之於法，同時拯救即將墮落的奕風。
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期