臥底嬌娃｜羅毓儀「貓咪舞」融化冷面吳子冲！治癒系CP甜爆網民 憂虐心結局？

劇集《臥底嬌娃》近日劇情掀起熱話，羅毓儀（Yuki）飾演的「小魚」以可愛「貓咪舞」成功融化吳子冲飾演的「冷面索柏」，二人甜蜜互動被網民封為「治癒系CP」。在前晚（3月10日）一幕尷尬扮貓戲碼更甜到漏，但愈甜愈怕虐，網民紛紛擔心會否悲劇收場？