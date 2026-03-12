臥底嬌娃｜羅毓儀「貓咪舞」融化冷面吳子冲！治癒系CP甜爆網民 憂虐心結局？
前晚劇情高潮 吳子冲尷尬扮貓甜到漏
《臥底嬌娃》最近兩集劇情集中在童小茹（羅毓儀飾）與索柏（吳子冲飾）的感情線，身為漫畫控的小魚在醫院對貌似地場衛的索柏一見鍾情，其後更發現索柏常流連洗衣店，二人因而多了相處機會。當小魚得知索柏有著悲慘童年及不愛自己的父親後，她正能量大爆發，以黑貓「黑妹」及可愛的「貓咪舞」不斷鼓勵索柏，成功融化這位冰山美男。特別是在前晚（3月10日）播出的集數中，吳子冲在羅毓儀鼓勵下，放下冰冷面具、尷尷尬尬地扮貓咪，帶點傻氣的一幕在小紅書被洗版式大讚，指畫面甜到漏，充滿化學作用。
吳子冲幽默回應 拒劇透與羅毓儀吻戲
由於羅毓儀與吳子冲在劇中的互動實在太甜蜜，不少看得肉緊的網民都非常關心二人後續的發展，甚至直接留言追問他們會否有Kiss戲。對此，吳子冲並未直接回答，反而大賣關子，更幽默地回應：「不能告訴你，林生（Yuki 男友林俊其）會看到。」這個爆笑的回應既避開了劇透，又巧妙地提及羅毓儀的圈中男友林俊其，引起網民熱烈討論，大讚他反應快又搞笑，同時亦令觀眾對之後的劇情更加期待。
吳子冲反差萌入屋 邪氣角色贏盡正評
吳子冲今次飾演的索柏，角色設定邪氣背後有血有淚，相當立體，隨著劇情推進，他成功憑藉此角贏盡正評。不少網民指身高佔優的他甚有韓男Feel，大讚：「吳子冲做奸角幾得，好靚仔，好高大」。而劇中他「人前 Cool boy，餵貓喵即現反差萌」的設定，更令他人氣急升，網民紛紛表示：「笑咗更迷人」、「對眼電力逼人」，認為他成功演活了角色的複雜性與反差萌，表現令人眼前一亮。
網民洗版激讚「糖份超標」 憂愈甜愈虐求別Bad Ending
這對「治癒系CP」的化學作用在網上引發巨大迴響，內地社交平台小紅書更是被洗版式討論，網民紛紛留言大讚：「太陽融化冰山」、「互相治癒，好溫暖」、「糖份超標」、「希望小魚可以救贖索柏」、「小魚是索柏的曙光」。不過，搞笑的是，有大量網民擔心劇情會出現「愈甜愈虐」的定律，害怕這對CP最終會悲劇收場（Bad Ending），紛紛留言向演員追問結局，可見觀眾已完全投入到兩人的感情線之中，非常肉緊。