臥底嬌娃｜羅毓儀掙扎「大義滅親」崩潰爆喊！超童顏扮哈姆太郎震驚網民
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昨晚（3月18日）播出的《臥底嬌娃》中，羅毓儀（Yuki）飾演的小茹迎來巨大衝擊，意外得知吳子冲飾演的子冲竟是關禮傑的私生子，令兩人「友達以上」的關係變得極為複雜！面對應否「大義滅親」的兩難，Yuki情緒崩潰走到公園痛哭，場面令人心碎。不過，劇中她一系列的童顏舉動卻意外搶鏡，究竟她做了甚麼引爆網民熱議？
昨晚崩潰爆喊 參考《使徒行者》搵答案
劇情講到，羅毓儀發現心上人吳子冲的驚人身世後，內心極度矛盾，不知應否將真相告知馬貫東，更一度選擇做「逃兵」獨自躲在公園痛哭。為了尋找答案，她竟然狂煲經典臥底劇《使徒行者》，試圖從劇情中得到啟示，更搞笑地向天呼冤：「我自己睇戲都好鍾意睇大義滅親，但當啲嘢發生喺自己身上，就唔係咁簡單！」將角色的無助與掙扎演繹得淋漓盡致，展現出成熟的內心戲。
羅毓儀童顏無敵 扮哈姆太郎瞓張曦雯大髀
向來以「超級童顏」見稱的羅毓儀，在劇中為了沖淡內心的抑鬱感，竟將自己打扮成經典動漫角色「哈姆太郎」，可愛造型瞬間融化觀眾。更衝擊的一幕是，她隨後竟直接躺在張曦雯（Kelly）的白滑大髀上撒嬌，畫面充滿反差萌，完全不像一個正在經歷內心煎熬的臥底，反而更像一個向姐姐討拍的小妹妹，童顏魅力沒法擋，成功在緊張的劇情中帶來一絲輕鬆氣氛。
網民錯重點激讚：激似小學生！
羅毓儀的童顏演出成功引爆網民討論區，不少人將焦點完全放錯！留言一面倒驚嘆她的年輕外貌，洗版大讚：「Yuki真係好童顏，激似小學生！」、「扮哈姆太郎完全無違和感，太可愛了！」、「30歲都嚟緊，點解可以keep到咁？」更有趣的是，有眼利網民將焦點放在她與張曦雯的腿長差距上，笑言「呢個畫面反差好大好搞笑」、「Kelly對腳長到無盡頭」。雖然劇情沉重，但Yuki的童顏魅力顯然更為搶鏡，成為昨晚熱話。
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期