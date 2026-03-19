臥底嬌娃｜羅毓儀掙扎「大義滅親」崩潰爆喊！超童顏扮哈姆太郎震驚網民

昨晚（3月18日）播出的《臥底嬌娃》中，羅毓儀（Yuki）飾演的小茹迎來巨大衝擊，意外得知吳子冲飾演的子冲竟是關禮傑的私生子，令兩人「友達以上」的關係變得極為複雜！面對應否「大義滅親」的兩難，Yuki情緒崩潰走到公園痛哭，場面令人心碎。不過，劇中她一系列的童顏舉動卻意外搶鏡，究竟她做了甚麼引爆網民熱議？