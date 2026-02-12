臥底嬌娃｜羅毓儀為陳瀅出頭爆seed！一口氣喪背法律條文 網民驚嘆：最強大腦
廣告
新劇《臥底嬌娃》最新預告中，形象可愛的羅毓儀（Yuki）竟為被欺負的陳瀅「火力大爆發」，展現驚人記憶力！她一輪嘴流暢背出數百字法律條文鬧爆口臭同事，中氣十足，與平時甜美形象形成極大反差，場面震撼！這段「最強大腦」的表現隨即引發網民熱議，驚嘆她簡直是「Q版數據庫」，究竟她是如何做到的？
臥底嬌娃預告流出 羅毓儀正義感大爆發
在《臥底嬌娃》2月11日午間播出的「搶先睇精華」中，劇情講述陳瀅因「黃金 32C」的稱號惹來閒言閒語，被昔日學堂的男同事出言調侃。此時，飾演其好友童小茹的羅毓儀（Yuki）隨即正義感大爆發，挺身而出為姐妹抱不平。她「火力全開」鬧爆口臭男同事之餘，更一口氣流暢地背誦出《性別歧視條例》第 480 章第 23 條第 3 項的相關內容，對白足足有數百字，完美演繹出角色的高智商設定。
羅毓儀化身Q版數據庫 演技大獲好評
羅毓儀在這場戲中的表現令人刮目相看，她背誦數百字法律條文時，不但「爽快流暢」，而且「全程充滿自信、中氣十足」，完全演活了一位聰明、正義且不好惹的臥底角色。這次演出徹底顛覆了觀眾對她只有可愛、甜美的刻板印象，展現了其專業的演技和駕馭複雜對白的能力。劇集以「全員高智商」作招徠，而羅毓儀這段精彩的演繹，無疑是為其「Q版數據庫」的角色設定給出了最有力的證明，表現備受讚賞。
網民一面倒激讚：連發脾氣都好可愛
羅毓儀的驚人記憶力和充滿氣勢的演出，在網上引發一面倒好評。大批網民湧入留言區，對她的表現表示驚艷，紛紛大讚：「Q 版數據庫」、「Yuki（好勁）記憶力」、「Yuki 叻叻」。更有趣的是，不少網民認為她即使在發火罵人時也依然魅力不減，笑稱：「連發脾氣都好可愛」、「好靚女，又可愛」。這次的演出不僅成功塑造了角色，更讓羅毓儀的演技再次獲得肯定，令觀眾對她在劇中的表現充滿期待。
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期