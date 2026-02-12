臥底嬌娃｜羅毓儀為陳瀅出頭爆seed！一口氣喪背法律條文 網民驚嘆：最強大腦

新劇《臥底嬌娃》最新預告中，形象可愛的羅毓儀（Yuki）竟為被欺負的陳瀅「火力大爆發」，展現驚人記憶力！她一輪嘴流暢背出數百字法律條文鬧爆口臭同事，中氣十足，與平時甜美形象形成極大反差，場面震撼！這段「最強大腦」的表現隨即引發網民熱議，驚嘆她簡直是「Q版數據庫」，究竟她是如何做到的？