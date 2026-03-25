臥底嬌娃｜羅毓儀主動獻吻涂毓麟！「凱茹CP」Puppy Love修成正果？
廣告
《臥底嬌娃》備受關注的「凱茹CP」感情線昨晚（3月24日）終於迎來突破性發展！羅毓儀（Yuki）飾演的小茹，在連串事件後終於釐清心意，面對心上人涂毓麟（Oscar）的青澀表白，竟一反嬌羞常態主動獻吻，超甜的Puppy Love畫面令不少網民高呼甜到入心，大讚兩人火花十足！
小茹醫院呷醋認定愛意 主動出擊獻吻Oscar
劇情發展到小茹與歐凱的感情愈見明朗，原本對歐凱仍未完全動情的小茹，在醫院看到對方被其他女生包圍時，終於忍不住醋意大發。加上之前種種事件，令她確認自己早已愛上歐凱。當歐凱終於鼓起勇氣，卻又咿咿哦哦地進行「怕醜式」表白之際，小茹不想再錯過，竟直接主動向歐凱獻上深情一吻，為這段曖昧關係寫下甜蜜新一頁。整個場景充滿初戀的青澀感覺，兩人之間的純愛互動，成功融化一眾劇迷的心。
涂毓麟怕醜表白獲封「新一代純情男」
除了關鍵的定情一吻，涂毓麟在表白時的演繹亦成為網民焦點。他將歐凱那種怕怕醜醜、想愛又不敢言的青澀感表現得淋漓盡致，有別於一般劇集的霸氣男主角，反而給人一種不食人間煙火的純真感覺，其獨特的「小奶狗」氣質成功俘虜大量觀眾。不少網民更因此封他為「新一代純情男」，認為他的演繹非常自然，完美塑造出一個讓人忍不住想保護的可愛男生形象，成功憑角色圈粉。
網民睇到心心眼激讚 「呢對好pure好true」
「凱茹CP」修成正果，網民反應極為熱烈，討論區一面倒充滿粉紅泡泡。大批粉絲留言表示：「終於一齊啦！等得我好苦呀！」、「Oscar個怕醜樣真係好可愛，完全係純情小奶狗，姐姐不行了！」、「Yuki做得好好，主動得嚟又唔會好過火，呢個女主角好討喜！」、「呢幕睇到我全程姨母笑，好sweet呀！呢對好pure好true！」、「涂毓麟絕對係新一代純情男代表，眼神好真摯！」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期