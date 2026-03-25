臥底嬌娃｜羅毓儀主動獻吻涂毓麟！「凱茹CP」Puppy Love修成正果？

《臥底嬌娃》備受關注的「凱茹CP」感情線昨晚（3月24日）終於迎來突破性發展！羅毓儀（Yuki）飾演的小茹，在連串事件後終於釐清心意，面對心上人涂毓麟（Oscar）的青澀表白，竟一反嬌羞常態主動獻吻，超甜的Puppy Love畫面令不少網民高呼甜到入心，大讚兩人火花十足！