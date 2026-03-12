臥底嬌娃｜29歲羅毓儀同框19歲鍾柔美零違和！相差十年獲網民激讚：TVB童顏代表
29歲的羅毓儀（Yuki）在劇集《臥底嬌娃》中再次認證「最強童顏」！在昨晚（3月11日）播出的集數中，她與劇中飾演閨密的19歲鍾柔美（Yumi）大量同框，但二人站在一起竟完全沒有年齡差。網民對此嘖嘖稱奇，大讚Yuki的逆齡外貌，究竟畫面有多震撼？
昨晚劇情閨密同框 羅毓儀整蠱鍾柔美勁清澀
在昨晚（3月11日）播出的《臥底嬌娃》中，羅毓儀與劇中閨密鍾柔美有多場對手戲。劇情講述Yuki佻皮地多番整蠱及取笑墮入愛河的Yumi，二人互動充滿少女的清澀感。根據官方資料，現實中羅毓儀雖然比鍾柔美足足大了十年，但兩人一同出鏡時，無論是外貌還是神態都像同齡好友，完全看不出有年齡差距，畫面毫無違和感，令不少觀眾感到驚訝。
羅毓儀逆齡演活少女 獲封TVB童顏代表
羅毓儀的「童顏」早已獲網民認證，這次在《臥底嬌娃》中與19歲的鍾柔美拍在一起，再次證明了她的逆齡實力。現年29歲的她，無論是演繹天真爛漫的少女角色，還是在劇中做出唱歌仔、扮貓仔等可愛舉動，都顯得自然不造作，恍如真少女般討喜。正因如此，不少網民都大讚她不愧為TVB的「童顏代表」，指她憑藉其獨特的外型與活潑生動的表現，成功塑造出與角色相符的少女感，完全打破了年齡的限制。
網民洗版大讚可愛：個笑容好似大太陽
對於羅毓儀與鍾柔美這對「零年齡差」閨密，網民反應極為熱烈，一面倒大讚羅毓儀的童顏及可愛表現。討論區及社交平台被洗版留言，不少網民驚嘆：「Yuki同Yumi拍埋一齊真係睇唔出差十年！」、「Yuki個樣真係好屈機」。更有網民被她的陽光笑容所感染，直接引用劇中對白留言激讚：「Yuki 個笑容真係好似一個大太陽。」、「無論唱歌仔或是扮貓仔都恍如真少女般討喜」，可見其少女形象已成功深入民心。
