臥底嬌娃｜29歲羅毓儀同框19歲鍾柔美零違和！相差十年獲網民激讚：TVB童顏代表

29歲的羅毓儀（Yuki）在劇集《臥底嬌娃》中再次認證「最強童顏」！在昨晚（3月11日）播出的集數中，她與劇中飾演閨密的19歲鍾柔美（Yumi）大量同框，但二人站在一起竟完全沒有年齡差。網民對此嘖嘖稱奇，大讚Yuki的逆齡外貌，究竟畫面有多震撼？