臥底嬌娃｜80年代男團始祖胡渭康客串！小虎隊陳年舊照出土震驚網民！

《臥底嬌娃》昨晚（2日）劇情驚現超大彩蛋！80年代香港男團始祖「小虎隊」成員胡渭康驚喜客串，飾演選秀節目評審，更勾起劇中角色馬貫東的追星魂。最震撼的是，鏡頭一轉竟播出小虎隊當年的陳年舊照，三位成員的青澀模樣曝光，瞬間引爆網民懷舊潮，大讚劇組安排有心思！