臥底嬌娃｜80年代男團始祖胡渭康客串！小虎隊陳年舊照出土震驚網民！
《臥底嬌娃》昨晚（2日）劇情驚現超大彩蛋！80年代香港男團始祖「小虎隊」成員胡渭康驚喜客串，飾演選秀節目評審，更勾起劇中角色馬貫東的追星魂。最震撼的是，鏡頭一轉竟播出小虎隊當年的陳年舊照，三位成員的青澀模樣曝光，瞬間引爆網民懷舊潮，大讚劇組安排有心思！
胡渭康驚喜客串評審 馬貫東化身粉絲攞簽名
在劇中，潘奕風（馬貫東飾）一直視殿堂級男團小虎隊為偶像。當他為了任務假扮工作人員混入電視台時，竟巧遇偶像胡渭康（劇中角色起用真名）擔任《超星女團》評審，立即難掩興奮之情，化身小粉絲，緊張地拿出偶像的舊照片索取簽名。這段追星情節拍得相當寫實，相信也勾起了不少觀眾當年追星的回憶，為劇情增添了共鳴感與趣味性。
小虎隊小鮮肉舊照曝光 胡渭康林利孫明光靚仔有型
全晚高潮在於劇中一張珍貴的小虎隊舊照曝光！鏡頭影着小虎隊成員胡渭康、林利與孫明光多年前的小鮮肉照片，相中的三人非常年輕，眉清目秀，穿搭時尚，可謂「當年靚仔又有型」，渾身散發着青春偶像的魅力。這張極具歷史價值的照片，不但讓劇中角色馬貫東看得入神，更讓電視機前的觀眾，尤其是一眾資深粉絲大為驚喜，彷彿一秒穿越回到80年代的樂壇黃金時期。
網民大讚劇組有誠意 「回憶返晒嚟」瘋狂洗版
胡渭康的客串及小虎隊舊照的出土，在網上引發熱烈討論，網民紛紛洗版留言，大呼「回憶返晒嚟」、「聽到起雞皮」。不少網民更大讚劇組的安排「極有誠意」，認為在一部以「女團」為核心內容的劇集中，特意請來香港「男團始祖」的代表人物客串，是對香港流行文化歷史的一種致敬，這個巧妙的安排不但沒有違和感，反而令劇集的主題更加立體和豐富，絕對是神來之筆。
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期