臥底嬌娃｜富家女謝采芝扮窮家女！住千呎大屋起底 曾選港姐5強止步
真人版公主扮窮家女！在熱播劇《臥底嬌娃》中飾演鍾柔美閨蜜Mabel的謝采芝（Fion），其角色家境麻麻、極重義氣，但現實中的她竟是家底豐厚的富家女！有指她家住千呎大屋，背景與劇中草根角色形成極大反差，消息一出震驚不少網民。這位曾參選港姐的隱藏千金，究竟是如何放下身段演活窮家女角色？
劇中演窮家女勁講義氣 為鍾柔美出頭
在《臥底嬌娃》中，謝采芝飾演的Mabel是女主角劉寶儀（鍾柔美飾）的最好閨蜜，角色設定非常討好。Mabel家境普通，但對朋友極講義氣，當見到寶儀被「女子十八」組合欺凌時，她總是第一時間挺身而出為好友出頭，毫不畏懼。可惜後來因家事被迫退出選秀比賽，無法與寶儀並肩作戰，讓觀眾大感惋惜。謝采芝成功演活了這位善良又硬朗的草根少女，與鍾柔美之間的姊妹情誼亦相當有說服力，完全看不出她現實中竟是另一番模樣。
真人版公主大起底！澳洲名校畢業家底超豐厚
現實中的謝采芝與劇中角色可謂天壤之別！據悉，她畢業於澳洲著名學府Methodist Ladies’ College（墨爾本衛理會女子學校），主修工業設計，是名副其實的高材生。回港後，她參加了《2019年度香港小姐競選》，雖然最終5強止步，但仍被無綫睇中簽約成為「親生女」，近年更參演過《新聞女王》及《黑色月光》等大製作。更令人驚訝的是其家庭背景，有指其父親經營生意，母親則在金融界工作，家住千呎大屋，家底相當豐厚。不過謝采芝本人則十分謙虛，曾於訪問中透露因居住在新界區，故「一千呎不算很大」，謙稱自己並非富家女。
網民驚訝反差巨大：完全睇唔出係有錢女！
謝采芝的真實背景曝光後，隨即引起網民熱烈討論，大部分人都對其「富家女」身份感到非常驚訝。不少網民留言大讚她的演技：「完全睇唔出係有錢女，佢將Mabel嗰種義氣同草根味演得好好！」、「呢啲先係演員，演咩似咩！」、「難怪有種獨特氣質，原來係選過港姐嘅學霸！」、「真人同角色反差咁大，證明佢為角色下過苦功。」這次意外的背景揭秘，不但沒有影響觀眾對角色的投入，反而讓更多人欣賞謝采芝的專業表現，成功憑實力獲得觀眾認可。
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期