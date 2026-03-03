臥底嬌娃｜富家女謝采芝扮窮家女！住千呎大屋起底 曾選港姐5強止步

真人版公主扮窮家女！在熱播劇《臥底嬌娃》中飾演鍾柔美閨蜜Mabel的謝采芝（Fion），其角色家境麻麻、極重義氣，但現實中的她竟是家底豐厚的富家女！有指她家住千呎大屋，背景與劇中草根角色形成極大反差，消息一出震驚不少網民。這位曾參選港姐的隱藏千金，究竟是如何放下身段演活窮家女角色？