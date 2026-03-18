臥底嬌娃｜61歲邵美琪淡妝上陣震驚網民！一場戲霸氣KO小三 監製激讚：演技頂級

現年61歲的邵美琪（Maggie）昨晚在劇集《臥底嬌娃》中一幕超淡妝演出，其完美無瑕的皮膚狀態旋即震驚全網，被大讚為「美魔女」天花板！劇中她更上演一幕霸氣十足的戲碼，面對暗示老公出軌的張曦雯，她一個眼神、一句對白就將對方KO，氣場強大得令人不寒而慄，究竟這位頂級演員的功力有多深厚？