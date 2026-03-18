臥底嬌娃｜61歲邵美琪淡妝上陣震驚網民！一場戲霸氣KO小三 監製激讚：演技頂級
邵美琪昨晚一幕霸氣KO小三 眼神超心寒
在昨晚《臥底嬌娃》的劇情中，張曦雯撿到邵美琪老公（關禮傑飾）的信用卡，並交給邵美琪，藉此暗示他與姚嘉妮有染。面對這突如其來的「挑釁」，身為正印的邵美琪非但沒有失控，反而表現出極致的冷靜與深沉，眼神堅定又霸氣地說：「公事上我同我老公分得好開架，你唔使同我講」，最後更冷冷拋下一句：「你喺邊度執（張信用咭）咪擺番邊度咯」，氣場之強大讓觀眾看得心寒，完美演繹出角色內心的複雜與作為女強人的威嚴。
監製方駿釗激讚邵美琪：香港頂級女演員
對於邵美琪出神入化的演技，監製方駿釗亦讚不絕口，更直言她是香港數一數二的「演技頂級的女演員」。方駿釗透露邵美琪不僅EQ極高，而且非常懂得鑽研劇本，每次都會提出很到位的問題。他分享道：「邵美琪EQ同壇數都好高，每次睇完劇本，佢都會問到好中Point嘅嘢…但有時大家知道戲劇嘅嘢好難用邏輯去解釋，但每次佢都會話：『我明喇』，然後就會好soft咁融合咗我同佢嘅睇法入去，呢個係佢演技同做人嘅EQ。」這番話足證邵美琪的專業態度與敬業精神。
邵美琪演技層次豐富 安慰張曦雯秒露心痛
除了霸氣外露的一面，邵美琪在另一場戲中亦展現出截然不同的情感層次。當她聆聽張曦雯訴說母親慘死的不幸過去時，她收起了女強人的氣場，隱隱流露出心痛和理解的表情，與平日親切慈愛或睿智的形象截然不同。這種細膩的情感轉換，充分展示了她深厚的演技功底，能夠在不同場景之間游刃有餘，將角色的多面性演繹得淋漓盡致，難怪能獲得監製如此高的評價。
網民洗版激讚：美魔女天花板！
劇集播出後，網民反應極為熱烈，討論區被邵美琪的表現洗版！大部分留言都對她61歲的逆齡外貌表示震驚，大讚她是「美魔女天花板」。網民紛紛留言：「61歲皮膚仲好過我！真係美魔女！」、「邵美琪完全冇老過，點保養架？」。同時，她的神級演技亦獲得一致好評：「Maggie姐啲戲真係冇得彈，一個眼神就夠！」、「嗰句『擺返邊度』聽到我打冷震！氣場太勁！」、「呢啲先叫演員！睇佢做戲真係好享受！」。