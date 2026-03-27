臥底嬌娃｜邵美琪演技封神！演活崩潰阿媽「肌肉抽搐」 網民激讚：結局周MVP
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昨晚（26日）播出的《臥底嬌娃》中，資深演員邵美琪（Maggie）再度演技大爆發，上演一幕教科書級別的「三層次」崩潰戲，從暴怒尋女到愧疚懺悔，情緒轉換絲絲入扣，其中一幕面部肌肉更失控抽搐，神級演技震撼全網！網民激讚她「連肌肉都係戲」，力推她成為「結局周MVP」，究竟她的演繹有多震撼？
邵美琪誤會愛女被賣淫嬲到凸眼 衝上公司聲嘶力歇
劇情講述邵美琪飾演的卡邦尼，被張曦雯、陳瀅及羅毓儀飾演的三位嬌娃設局，誤以為愛女寶儀（鍾柔美飾）落入賣淫狂徒手中。愛女心切的她瞬間理智斷線，發瘋般衝上模特兒公司大吵大鬧。只見邵美琪「目露凶光」，數度嬲怒至聲嘶力歇，激動得連雙眼都快要凸出來，將一個母親以為女兒身陷險境的焦急與憤怒狀態演繹得淋漓盡致，為劇集再添一個經典畫面。
邵美琪被愛女篤爆惡行秒崩潰 面部肌肉失控抽搐嚇窒網民
正當卡邦尼處於暴怒邊緣，其女兒寶儀突然現身，並逐點痛心指控母親的種種惡行。面對女兒的當面對質，卡邦尼瞬間從憤怒轉為崩潰，無地自容。邵美琪在此處的演繹極具感染力，她不單雙眼含淚、嘴唇顫抖，面部肌肉更數度出現不受控的痛苦抽搐，配上恍惚的眼神，完美呈現出角色內心世界崩塌、不知如何面對女兒的極度痛苦，細膩的演技讓不少觀眾看到毛骨悚然。
邵美琪警局心力交瘁現軟弱一面 拜託三嬌娃照顧女兒勁有層次
經歷情緒的巨大起伏後，在警局落口供的場口，邵美琪再度轉換演法，以一種心力交瘁的狀態，演繹角色的愧疚與內心掙扎。最令人驚喜的是，當她拜託三位嬌娃時，竟流露出角色前所未見的軟弱一面，輕聲請求：「喺我唔喺佢（寶儀）身邊呢段日子，你哋盡量幫我睇住佢」。這個層次的轉變，展現了角色從強勢到心死的過程，邵美琪的演繹極具說服力，將一個複雜母親的心路歷程完整呈現。
網民一面倒激讚封「結局周MVP」 「連肌肉都係戲！」
邵美琪這段神級演技播出後，網民立即洗版式給予高度評價，封她為「結局周MVP」，認為她的表演堪稱「教科書級」。網民紛紛留言激讚：「邵美琪真係好戲到癲！連啲肌肉都係戲！」、「睇到佢塊面抽搐嗰下，我心都寒埋，演得太好！」、「由瘋狂阿媽到崩潰懺悔，再到最後嘅軟弱，層次感滿分！」、「絕對係結局周MVP，快啲頒獎俾佢啦！」、「呢啲先叫演員！」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期