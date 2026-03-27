臥底嬌娃｜邵美琪演技封神！演活崩潰阿媽「肌肉抽搐」 網民激讚：結局周MVP

昨晚（26日）播出的《臥底嬌娃》中，資深演員邵美琪（Maggie）再度演技大爆發，上演一幕教科書級別的「三層次」崩潰戲，從暴怒尋女到愧疚懺悔，情緒轉換絲絲入扣，其中一幕面部肌肉更失控抽搐，神級演技震撼全網！網民激讚她「連肌肉都係戲」，力推她成為「結局周MVP」，究竟她的演繹有多震撼？