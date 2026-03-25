臥底嬌娃｜邵美琪1秒變臉演技嚇窒網民！溫柔甜笑突變臉威脅白彪勁心寒
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《臥底嬌娃》於3月24日晚播出的劇情進入白熱化，邵美琪（Maggie）飾演的卡邦妮在四聯晚宴上，上演一幕教科書級別的「極速變臉」！前一秒還在甜笑，下一秒即眼神兇狠低聲威脅白彪，令人不寒而慄，其爐火純青的演技震撼全網，究竟她是如何演繹這陰險又複雜的角色？
邵美琪晚宴上演極速變臉 笑容滿面暗藏殺機
劇情講述在四聯聚會上，負傷出席的丈夫劉彪（關禮傑飾）被白彪以「體面」為由勸離主家席，備受侮辱。邵美琪飾演的卡邦妮得悉後，隨即上演一幕「瘋狂極速變面」戲碼。她先是笑容滿面地與白彪閒聊，看似若無其事，但趁其他人不為意時，眼神瞬間變得兇狠，語氣冰冷地向白彪低聲說：「嗰個係我老公，如果你今日逼佢坐第二張枱，我就帶埋寶儀（鍾柔美飾）同佢一齊走，以後都唔會出席四聯任何場合（陰笑），我睇你點交代」。說完後，她又立即變回甜美笑容繼續閒聊，整個過程無縫切換，看得觀眾毛骨悚然。
卡邦妮角色層次大爆發 邵美琪演活戀愛腦到女強人蛻變
編劇為卡邦妮這個角色鋪排了極為豐富的層次，而邵美琪的精湛演技則完美地將角色的多面性呈現出來。劇情交代了她如何由一名「戀愛腦四聯公主」，蛻變成心狠手辣的製毒女強人。面對唔生性的老公，她的惡言相向中，暗藏著愛意、溫柔與無奈；而在目擊老公被綁架的場口，她僅以一個淚眼汪汪的表情，就演活了「女人仔」的無力與無助感。此外，她對女兒寶儀（鍾柔美飾）流露的慈母一面，與平日的硬淨陰險形成巨大反差，演技極具說服力。
網民激讚教科書級演技：這才是真正演員！
邵美琪在劇中展現的多層次演技，引來網民排山倒海的好評，紛紛稱讚她的表現是「教科書級別」。不少觀眾認為她的演技隨著年資不斷進步，是真正的實力派。網民留言力撐：「演技實力派女神」、「靚得好有氣質」、「當年堪稱神顏」、「呢啲先係盛世美顏」、「當年短頭髮既邵美琪真係好得」、「由後生演到老，一路有進步，這才是真正的演員！」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期