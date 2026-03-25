臥底嬌娃｜邵美琪1秒變臉演技嚇窒網民！溫柔甜笑突變臉威脅白彪勁心寒

《臥底嬌娃》於3月24日晚播出的劇情進入白熱化，邵美琪（Maggie）飾演的卡邦妮在四聯晚宴上，上演一幕教科書級別的「極速變臉」！前一秒還在甜笑，下一秒即眼神兇狠低聲威脅白彪，令人不寒而慄，其爐火純青的演技震撼全網，究竟她是如何演繹這陰險又複雜的角色？