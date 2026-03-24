臥底嬌娃｜邵美琪含淚海葬關禮傑！爆絕情獨白揭心寒真相 網民：毛骨悚然
邵美琪海葬關禮傑 含淚講出最絕情對白
昨晚劇情講到劉彪（關禮傑飾）在獄中慘死，卡邦妮（邵美琪飾）為他舉行海葬。在將骨灰撒落大海的一幕，邵美琪雖然神情哀傷、雙眼填滿淚水，但聲線卻是冷漠淡然得毫無感情，對着亡夫的骨灰說出令人不寒而慄的獨白：
「知唔知點解我要同人哋講你要海葬？因為你唔值得畀人去紀念……我唔會畀寶儀嚟送你最後一程，因為你唔值得佢為你流一滴眼淚！」
這段內心戲充滿恨意與決絕，邵美琪透過表情與聲線的極致反差，完美演繹出角色由愛轉恨的崩潰與冷漠，為劇情投下震撼彈。
卡邦妮黑化伏線曝光 揭大量不為人知過去
邵美琪這場出神入化的演出，不僅僅是大晒好演技，更為結局周的劇情埋下極重要伏線！據悉，在接下來的結局劇情中，卡邦妮這個角色將被揭發大量不為人知的過去，角色或有驚人反轉，而邵美琪亦會在過程中展現更多元的頂級演技。此外，另一熱爆角色蘇嘉盈（李海銅飾）的死亡真相，亦將在結局周終極揭開，令觀眾更加好奇她究竟是如何招致殺身之禍，劇情勢必再掀高潮。
邵美琪探監強忍淚水 演技已露心碎端倪
其實在海葬一幕前，邵美琪的演技已展現出角色的心碎歷程。在探監質問關禮傑的一幕中，雖然戲份不多，但她表現相當出彩。面對丈夫的自私與背叛，她全程強忍淚水，臉上流露出夾雜着憤怒、失望和悲傷的複雜表情，早已為之後的決絕埋下伏筆。從心碎欲絕的妻子，到冷酷無情的復仇者，邵美琪的層次演繹，完美支撐起角色的巨大轉變，讓觀眾看得極為投入。
網民激讚神級演技：睇到毛骨悚然！
邵美琪在海葬一幕的「神級演技」震撼網民，紛紛留言大讚表現力驚人，更對其角色的走向充滿期待：
「Maggie姐呢段獨白真係聽到我打冷震！眼神有戲，對白更有戲！」
「表面喊緊，但把聲係完全冇感情，呢種反差太恐怖，神級演技！」
「卡邦妮肯定唔簡單，呢段擺明係復仇宣言，好期待佢點樣黑化！」
「『你唔值得佢為你流一滴眼淚』呢句好絕！邵美琪演得太好！」
「完全估唔到佢會咁講，成個角色即刻立體晒，結局周一定要追！」