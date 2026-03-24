臥底嬌娃｜邵美琪含淚海葬關禮傑！爆絕情獨白揭心寒真相 網民：毛骨悚然

《臥底嬌娃》結局周劇情大暴走！昨晚（23日）一集，邵美琪飾演的卡邦妮為慘死的丈夫劉彪（關禮傑飾）舉行海葬，表面哀傷的她卻突然爆出超絕情獨白，冰冷語氣配上心寒對白，與其淚眼形成極大反差，神級演技獲網民激讚，更暗示角色暗藏驚人秘密！