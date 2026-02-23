臥底嬌娃｜張曦雯陳瀅組女團惡鬥？鍾柔美成關鍵人物 歌舞連場畫面震撼
無綫全新劇集《臥底嬌娃》今晚（23日）隆重首播，劇集標榜為輕鬆動作喜劇，但官方今日驚喜預告，竟破格地注入大量「女團」歌舞元素！由張曦雯、陳瀅、羅毓儀飾演的三位女臥底，將會與鍾柔美（Yumi）因「女團」結緣，上演連場勁歌熱舞。官方發布的劇照畫面極盡青春活力，究竟這個創新嘗試會為劇情帶來甚麼化學作用？Yumi的角色又如何串連起整個故事？
## 劇集注入女團元素 鍾柔美孖三嬌娃勁歌熱舞
《臥底嬌娃》的最大賣點之一，就是將臥底查案與女團歌舞兩大元素破天荒結合。劇中，鍾柔美（Yumi）飾演的劉寶儀，將會與三位主角沈佳琪（張曦雯飾）、江妙姿（陳瀅飾）、童小茹（羅毓儀飾）組成限定女團，官方預告將有多場「青春活力兼備的歌舞」場面。從搶先曝光的劇照可見，四位女生大晒驚人彈跳力，畫面充滿動感。本身是《聲夢傳奇》出身、唱跳實力備受肯定的Yumi，這次可謂度身訂造，將角色與自身優勢完美結合，勢必成為劇中最搶眼的新血。
## 邵美琪關禮傑演父母 鍾柔美角色成全劇橋樑
除了連場歌舞，劇中由邵美琪、關禮傑及鍾柔美組成的「另類家庭線」亦是焦點所在。邵美琪飾演名媛卡邦妮，與關禮傑飾演的大集團總裁劉彪是一對夫妻，而Yumi就是他們的寶貝女。Yumi的角色不僅是歌舞擔當，更是串連起三位臥底主角與這條家庭副線的關鍵橋樑。有趣的是，連劇中的父母邵美琪和關禮傑也會「玩埋一份」，在片頭曲中與女兒及三位嬌娃一同跳舞派心，組成超強組合，為這部動作喜劇增添了意想不到的溫馨與喜感。
## 網民熱議歌舞場面 「Yumi終於有得發揮」
劇集以歌舞作招徠的創新手法，成功在播出前引起網民高度關注，特別是對於鍾柔美（Yumi）的演出更是期待值爆燈。不少熟悉Yumi的粉絲留言大讚：「Yumi本身就係女團出身，今次角色啱哂佢，終於有得發揮！」「TVB終於肯試新嘢，唔係淨係查案同爭產，加插歌舞好有新鮮感！」「好想睇張曦雯同陳瀅跳舞係咩樣，畫面肯定好震撼！」「成家人一齊跳舞好搞笑，邵美琪都跳埋一份，呢套劇睇嚟好歡樂！」這次大膽的嘗試，預計將吸引年輕觀眾群，為劇集帶來不一樣的追看性。
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期