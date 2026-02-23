臥底嬌娃｜張曦雯陳瀅組女團惡鬥？鍾柔美成關鍵人物 歌舞連場畫面震撼

無綫全新劇集《臥底嬌娃》今晚（23日）隆重首播，劇集標榜為輕鬆動作喜劇，但官方今日驚喜預告，竟破格地注入大量「女團」歌舞元素！由張曦雯、陳瀅、羅毓儀飾演的三位女臥底，將會與鍾柔美（Yumi）因「女團」結緣，上演連場勁歌熱舞。官方發布的劇照畫面極盡青春活力，究竟這個創新嘗試會為劇情帶來甚麼化學作用？Yumi的角色又如何串連起整個故事？

## 劇集注入女團元素 鍾柔美孖三嬌娃勁歌熱舞

《臥底嬌娃》的最大賣點之一，就是將臥底查案與女團歌舞兩大元素破天荒結合。劇中，鍾柔美（Yumi）飾演的劉寶儀，將會與三位主角沈佳琪（張曦雯飾）、江妙姿（陳瀅飾）、童小茹（羅毓儀飾）組成限定女團，官方預告將有多場「青春活力兼備的歌舞」場面。從搶先曝光的劇照可見，四位女生大晒驚人彈跳力，畫面充滿動感。本身是《聲夢傳奇》出身、唱跳實力備受肯定的Yumi，這次可謂度身訂造，將角色與自身優勢完美結合，勢必成為劇中最搶眼的新血。

## 邵美琪關禮傑演父母 鍾柔美角色成全劇橋樑

除了連場歌舞，劇中由邵美琪、關禮傑及鍾柔美組成的「另類家庭線」亦是焦點所在。邵美琪飾演名媛卡邦妮，與關禮傑飾演的大集團總裁劉彪是一對夫妻，而Yumi就是他們的寶貝女。Yumi的角色不僅是歌舞擔當，更是串連起三位臥底主角與這條家庭副線的關鍵橋樑。有趣的是，連劇中的父母邵美琪和關禮傑也會「玩埋一份」，在片頭曲中與女兒及三位嬌娃一同跳舞派心，組成超強組合，為這部動作喜劇增添了意想不到的溫馨與喜感。

## 網民熱議歌舞場面 「Yumi終於有得發揮」

劇集以歌舞作招徠的創新手法，成功在播出前引起網民高度關注，特別是對於鍾柔美（Yumi）的演出更是期待值爆燈。不少熟悉Yumi的粉絲留言大讚：「Yumi本身就係女團出身，今次角色啱哂佢，終於有得發揮！」「TVB終於肯試新嘢，唔係淨係查案同爭產，加插歌舞好有新鮮感！」「好想睇張曦雯同陳瀅跳舞係咩樣，畫面肯定好震撼！」「成家人一齊跳舞好搞笑，邵美琪都跳埋一份，呢套劇睇嚟好歡樂！」這次大膽的嘗試，預計將吸引年輕觀眾群，為劇集帶來不一樣的追看性。

臥底嬌娃 鍾柔美
臥底嬌娃 鍾柔美
臥底嬌娃 鍾柔美
臥底嬌娃 鍾柔美
臥底嬌娃 鍾柔美
臥底嬌娃 鍾柔美
臥底嬌娃 鍾柔美
臥底嬌娃 鍾柔美
臥底嬌娃 鍾柔美
臥底嬌娃 鍾柔美
臥底嬌娃 鍾柔美
臥底嬌娃 鍾柔美
臥底嬌娃 鍾柔美
臥底嬌娃 鍾柔美
臥底嬌娃 鍾柔美
臥底嬌娃 鍾柔美
臥底嬌娃 鍾柔美
臥底嬌娃 鍾柔美
臥底嬌娃 鍾柔美
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期

