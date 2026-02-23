臥底嬌娃｜張曦雯陳瀅組女團惡鬥？鍾柔美成關鍵人物 歌舞連場畫面震撼

無綫全新劇集《臥底嬌娃》今晚（23日）隆重首播，劇集標榜為輕鬆動作喜劇，但官方今日驚喜預告，竟破格地注入大量「女團」歌舞元素！由張曦雯、陳瀅、羅毓儀飾演的三位女臥底，將會與鍾柔美（Yumi）因「女團」結緣，上演連場勁歌熱舞。官方發布的劇照畫面極盡青春活力，究竟這個創新嘗試會為劇情帶來甚麼化學作用？Yumi的角色又如何串連起整個故事？