臥底嬌娃｜鍾柔美爆同邵美琪拍床戲勁緊張！全靠前輩1個窩心舉動帶入戲

《臥底嬌娃》中邵美琪與鍾柔美（Yumi）一場溫馨母女同床戲感動不少觀眾，但原來鏡頭後Yumi緊張到爆！Yumi近日受訪時大爆，全靠前輩邵美琪一個主動的窩心舉動，才讓她成功投入角色，究竟這位大前輩在片場做了什麼，讓Yumi如此佩服？