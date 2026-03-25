臥底嬌娃｜鍾柔美爆同邵美琪拍床戲勁緊張！全靠前輩1個窩心舉動帶入戲
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《臥底嬌娃》中邵美琪與鍾柔美（Yumi）一場溫馨母女同床戲感動不少觀眾，但原來鏡頭後Yumi緊張到爆！Yumi近日受訪時大爆，全靠前輩邵美琪一個主動的窩心舉動，才讓她成功投入角色，究竟這位大前輩在片場做了什麼，讓Yumi如此佩服？
鍾柔美邵美琪溫馨同床 戲內頭貼頭恍如真母女
在劇中一幕，滿懷心事的寶儀（鍾柔美飾）要求與媽媽邦妮（邵美琪飾）「一齊瞓」。邦妮不但一臉慈愛地歡迎，更暖心開解女兒。拍攝期間，邵美琪溫馨地與Yumi頭貼頭，又溫柔地撫摸Yumi的面頰，配上Yumi一面信任和乖巧的表情，畫面極度溫馨，令觀眾感覺二人恍如真正的母女，火花十足。
鍾柔美親解拍攝內幕 爆邵美琪主動教喊戲
談到與大前輩邵美琪上演如此親密的母女Pillow Talk，Yumi在接受官方訪問時坦言，拍攝前感到「超級緊張！」。她直言：「我未試過真正同一位前輩有咁多對手戲，我記得嗰場戲我仲要喊，我冇乜特別信心，所以埋位前不斷對鏡練習又背對白。」幸好有邵美琪的幫助，Yumi透露：「到試戲時，Maggie 前輩畀咗好多意見，又教我點樣會容易喊啲，真係幫咗我好多。」
邵美琪主動身體接觸破冰 鍾柔美大讚完全唔緊張
除了口頭指導，邵美琪更用一個窩心舉動，幫助Yumi克服緊張情緒。Yumi憶述：「我哋啲身體接觸其實冇特別事前夾過，主要係試戲時邵美琪前輩好專業咁主動做咗啲身體接觸，令我好自然咁可以回應同投入到。」Yumi坦言當時很怕尷尬，但前輩的主動讓她放下心頭大石：「其實拍嗰時我都好擔心會唔會好尷尬？我應唔應該拖佢手？我好驚。但當 Maggie 帶導住我時，我就完全唔緊張，我覺得真係同媽咪傾心事咁。」
鍾柔美佩服邵美琪專業精神 Cut機即變臉談笑風生
經過這次合作，鍾柔美對邵美琪的專業精神佩服得五體投地。她觀察到，邵美琪無論在拍攝時多麼投入和嚴肅，但只要導演一喊Cut，便能馬上「抽離角色」，與現場的工作人員或其他演員們談笑風生，氣氛親切。Yumi對此表示十分驚佩，大讚前輩的專業態度值得學習，更表示：「Maggie 無論做戲時多投入嚴肅，但只要一 Cut 機便能馬上與工作人員或演員們談笑風生、親切互動，令她十分驚佩。」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期