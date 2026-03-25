臥底嬌娃｜關曜儁突認馬貫東係兄弟！爆笑重演《無間道》經典場面？

昨晚（3月24日）播出的《臥底嬌娃》劇情爆笑連場！劇中關曜儁（Leo）飾演的「豬皮」意外發現馬貫東（阿風）的臥底身份後，不但沒有揭發，反而上演一幕「Hehe情深」的《無間道》致敬戲碼，更攬實對方大叫「梁朝偉」，笑料百出的演繹令觀眾捧腹，究竟這對兄弟情會如何發展下去？