臥底嬌娃｜關曜儁突認馬貫東係兄弟！爆笑重演《無間道》經典場面？
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昨晚（3月24日）播出的《臥底嬌娃》劇情爆笑連場！劇中關曜儁（Leo）飾演的「豬皮」意外發現馬貫東（阿風）的臥底身份後，不但沒有揭發，反而上演一幕「Hehe情深」的《無間道》致敬戲碼，更攬實對方大叫「梁朝偉」，笑料百出的演繹令觀眾捧腹，究竟這對兄弟情會如何發展下去？
豬皮上身傻強 攬實馬貫東高呼「梁朝偉」
劇情講到，一直極具《無間道》「傻強」感覺的豬皮，在警局撞見陳瀅飾演的阿妙後，終於驚悉好友阿風的臥底警察身份。他不但沒有憤怒，反而雙眼發光，興奮地稱呼阿風為「梁朝偉」，更立即上前投懷送抱，希望自己能化身《無間道》中的劉德華，與兄弟並肩作戰，更爆出金句：「朝偉！我之前冇得揀，我依家想揀做個好人，畀我做劉華吖！」面對豬皮的熱情，阿風只能無奈搬出黃Sir的經典對白「邊個輸咗，就會死」來勸退他，沒想到豬皮完全會錯意，感動地回應：「朝偉你果然真心當我兄弟！」關曜儁將角色的單純和「搭錯線」演繹得淋漓盡致，令整個惡搞場面充滿記憶點。
網民洗版激讚神還原 「回憶返晒嚟」
這段充滿港產片情懷的致敬戲碼播出後，立即引起網民熱烈討論，不少人洗版大讚編劇有心思，演員亦演得出色。留言區被笑聲淹沒，網民紛紛表示：「Leo真係做傻強做得好似！完全捉到個神髓！」、「呢段笑到我肚痛，TVB好耐冇咁好笑嘅致敬！」、「馬貫東個無奈樣先係精髓！完美演繹咩叫哭笑不得！」、「求下編劇寫多啲佢哋嘅Hehe線！呢對CP好有火花！」、「關曜儁絕對係被低估嘅好演員，呢啲小人物角色佢拿捏得好好。」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期