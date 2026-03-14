臥底嬌娃｜邵美琪主動要求加咀戲！關禮傑爆10集咀4次內幕 激讚專業

資深演員關禮傑與邵美琪最近在劇集《臥底嬌娃》中飾演恩愛夫妻，火花四射，二人短短10集內已激咀至少4次，親密程度令網民嘩然！關禮傑近日受訪時驚爆，原來連場咀戲竟是邵美琪主動提出，他更大讚對方非常敬業，究竟這對老拍檔鏡頭背後是如何溝通，才能營造出如此逼真的愛侶感覺？