臥底嬌娃｜邵美琪主動要求加咀戲！關禮傑爆10集咀4次內幕 激讚專業
昨晚劇情震撼 關禮傑邵美琪恩愛爆燈
在昨晚（13日）播出的《臥底嬌娃》中，關禮傑飾演的劉彪與邵美琪飾演的太太卡邦尼表面上恩愛無比，但實則暗流洶湧，劉彪與秘書Flora（姚嘉妮飾）過從甚密。為了鋪陳後續的出軌劇情，劇集前期花了大量筆墨描寫二人甜蜜互動，據統計，兩人出場約10集，就已上演至少4次吻戲，放閃程度完全不輸年輕情侶。超高密度的親熱戲碼，讓不少網民驚嘆：「真係冇諗過關禮傑邵美琪仲錫得多過班後生演員。」
關禮傑親解咀戲內幕 激讚邵美琪夠豁達
對於連場親熱戲，關禮傑接受訪問時大方分享幕後故事，並將功勞歸於邵美琪。他透露監製要求他們一出場就要有老夫老妻的恩愛感覺，正當大家苦惱如何呈現時，邵美琪竟主動破冰。關禮傑笑言：「監製要求我哋一出場就畀人感覺好相愛，我同Maggie就朝住呢個方向去諗點演，拖手定攬呢？然後Maggie就忽然提議不如我哋Kiss Kiss吖，其實（原本）我都想咁講，但如果我講出嚟，就好似有啲尷尬，難得Maggie好豁達先開口；我好欣賞佢呢樣嘢，佢好敬業。」
老拍檔重聚有火花 關禮傑劇透將反目
關禮傑坦言，這次最開心的就是能與老拍檔邵美琪（Maggie）重聚，因為彼此默契十足，合作起來像聚舊一樣輕鬆愉快。不過，他也為劇情埋下伏線，預告劇中這對恩愛夫妻的關係將會迎來巨大轉變。他劇透指：「我今次會演得實在啲，因為呢個角色其實係面對咗好多唔開心同壓力，而形成咗最後佢同Maggie反目嘅，大家睇落去就會知道架喇。」昔日甜蜜互動，原來是為日後崩潰關係作鋪墊，更添戲劇張力。
網民驚嘆老戲骨火花四射 讚嘆專業精神
劇集播出後，關禮傑與邵美琪的專業演出及驚人火花，旋即成為網民熱話。對於邵美琪主動提出加吻戲，網民紛紛大讚「老戲骨就是不一樣」、「專業的演員會為角色設想，值得尊重」。不少留言更直指兩人的化學作用遠勝劇中其他年輕演員，一面倒激讚：「呢啲先係演員嘅專業態度！」、「完全睇唔出尷尬，好自然嘅夫妻感覺」、「關禮傑同邵美琪真係寶刀未老，對手戲好睇到不得了！」