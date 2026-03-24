臥底嬌娃｜關禮傑奸角演技封神！獄中暴走怒吼邵美琪 反差演繹嚇窒網民
廣告
《臥底嬌娃》進入結局周，劇情愈趨緊張！昨晚（23日）一集，關禮傑飾演的奸角劉彪落網後徹底失控，在獄中向邵美琪瘋狂咆哮，場面極具張力。他前一秒扮無辜，後一秒卻顯露猙獰面目，時而躁狂時而龜縮的「反差演技」獲激讚，究竟他最終下場如何？
關禮傑獄中暴走 怒吼邵美琪「你鍾意吖嘛」
劇情講到劉彪（關禮傑飾）作惡多端終被捕，妻子卡邦妮（邵美琪飾）前往探監，並踢爆他自私自利，甚至可以犧牲親生子女。被揭穿真面目的劉彪惱羞成怒，即時反轉豬肚，將多年來被指「食軟飯」的冤屈一次過爆發，向卡邦妮變臉怒吼：「你鍾意吖嘛！」更威脅要「攬住一鑊熟」。其後，當劉彪得知各路人馬都想殺他滅口時，在獄中全程表現得提心吊膽兼疑神疑鬼，前一刻的囂張氣焰蕩然無存，為求自保更厚著面皮，企圖再次扮演好老竇氹兒子吳子冲「坐埋同一條船」，可惜未獲理會。關禮傑將角色時而「躁狂」時而「蛇𠺌」的極端反差演繹得淋漓盡致，盡顯功架。
關禮傑演活雙面人 眼神轉換盡顯功架
關禮傑在劇中最初以顧家好男人形象登場，但隨著劇情推進，其陰險性格逐漸浮現。在昨晚被警方盤問一幕，他起初扮傻稱不認識吳子冲，當黃子恆踢爆兩人是父子關係時，關禮傑隨即轉換模式，扮出無辜委屈的模樣，表示與對方感情淺薄，更主動提出要轉做污點證人大義滅親。然而，當他誤以為被兒子出賣，知道警方有證據起訴他販毒時，眼神瞬間充滿憤怒、不滿與猜疑，細微的表情變化已將角色的內心盤算表露無遺，完美演活了劉彪這個可憎又可悲的複雜奸角，演技直達爐火純青的境界。
網民洗版激讚：演技爐火純青！
關禮傑的精湛演出引發網民熱烈討論，輿論一面倒大讚其演技。「一面倒撐 / 兩極意見」；正、負留言各列 3–5 句，轉行分段以凸顯對比；引入一名圈中好友或 KOL 的評論作收結；必須用「」直接引用意見。
網民紛紛洗版留言，對他的「反差演技」給予極高評價：
「關禮傑真係好戲！個種由扮無辜到發癲嘅轉變，睇到我起雞皮！」
「呢啲先叫奸角，又奸又賤格，但臨死前又好可悲，好立體！」
「佢鬧邵美琪嗰幕真係癲，完全將多年屈辱爆發出嚟，張力十足！」
「眼神全部都係戲，呢個角色冇咗佢唔得！」
「結局周有佢生猛好多，期待佢點死！」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期