臥底嬌娃｜關禮傑奸角演技封神！獄中暴走怒吼邵美琪 反差演繹嚇窒網民

《臥底嬌娃》進入結局周，劇情愈趨緊張！昨晚（23日）一集，關禮傑飾演的奸角劉彪落網後徹底失控，在獄中向邵美琪瘋狂咆哮，場面極具張力。他前一秒扮無辜，後一秒卻顯露猙獰面目，時而躁狂時而龜縮的「反差演技」獲激讚，究竟他最終下場如何？