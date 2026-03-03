臥底嬌娃｜陳V瀅糖妹12年後再合體！凍齡美貌驚人 昔日閨密變上下靶？

集體回憶返晒嚟！昨晚（2日）播出的《臥底嬌娃》驚現世紀同框，陳瀅與糖妹繼2014年爆款劇《女人俱樂部》後，相隔12年再度合作拍劇，瞬間引爆網民熱話。更令人驚訝的是，兩人在劇中由昔日閨密變成參賽者與評審的「上下靶」關係，加上兩人逆天凍齡的美貌，究竟這對現實中的好姊妹，在鏡頭後擦出甚麼火花？