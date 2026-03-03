臥底嬌娃｜陳V瀅糖妹12年後再合體！凍齡美貌驚人 昔日閨密變上下靶？
集體回憶返晒嚟！昨晚（2日）播出的《臥底嬌娃》驚現世紀同框，陳瀅與糖妹繼2014年爆款劇《女人俱樂部》後，相隔12年再度合作拍劇，瞬間引爆網民熱話。更令人驚訝的是，兩人在劇中由昔日閨密變成參賽者與評審的「上下靶」關係，加上兩人逆天凍齡的美貌，究竟這對現實中的好姊妹，在鏡頭後擦出甚麼火花？
陳瀅糖妹角色大逆轉 昔日惡女變傻大姐
這次在《臥底嬌娃》中，陳V瀅與糖妹的關係與12年前的《女人俱樂部》形成強烈對比。當年兩人在劇中飾演愛恨交纏的閨密，是平等的關係；如今在《嬌娃》中，陳瀅飾演參賽者江妙姿，糖妹則化身評審，變成了上下靶關係。更有趣的是，兩人的角色性格也完全反轉，在《女人俱樂部》中機心滿滿的陳瀅，這次變成低估自己實力的傻大姐；相反，當年演傻大姐的糖妹，則搖身一變成為知性善良的評審，巨大的角色轉變為劇集增添不少趣味。
官方絕密片段曝光 糖妹一見陳瀅即「愛抱抱」
雖然劇中關係轉變，但陳瀅與糖妹的私下情誼依然不變！今日，官方曝光了這對好友在鏡頭背後的絕密互動片段，這亦是二人在《嬌娃》中唯一的同框畫面。從照片可見，糖妹一見到陳瀅，便立即上前給予一個溫馨的「愛的抱抱」，之後兩人便專心地聊天，而「陳瀅全程亦笑得像個少女，畫面甜到漏」，足見二人深厚的閨密情。即使多年未合作，默契與感情依舊，場面非常溫馨。
回顧《女人俱樂部》12年閨密情 從未吵架互撐到底
陳瀅與糖妹因2014年拍攝《女人俱樂部》結緣，並與同劇的王敏奕、賴慰玲等組成「M Club」閨密團，感情非常深厚。兩人相識超過12年，竟從未吵過一次架，私下經常相約聚會慶生，在演藝事業上更是互相扶持。例如在2025年底，陳瀅與糖妹就曾聯手為角逐女配角的王敏奕製作「聖羅蘭限定拉票歌」，出錢出力為好姊妹拉票，足證她們的友情經得起時間考驗，是圈中難得的真閨密。
網民洗版大讚回憶返晒嚟 驚嘆二人凍齡有術
這次世紀合體，網民反應極為熱烈，討論區被「回憶返晒嚟」的留言洗版，大讚這次安排勾起當年追看《女人俱樂部》的集體回憶。除了情懷，兩人驚人的凍齡外貌也成為焦點，網民驚嘆她們12年來樣貌幾乎沒變，甚至比以前更美，特別是陳瀅，網民指「比昔日清減不少的陳瀅望落顏值更有躍進現象」，大讚她保養得宜，狀態大勇，絕對是凍齡女神。
