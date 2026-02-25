臥底嬌娃｜陳瀅突破性演出！「黃金32C」性感戲掀熱話 喊功獲讚大躍進？

昨晚《臥底嬌娃》中，陳瀅一幕「黃金32C」性感戲份震撼全網，為角色突破自我！鏡頭下她穿上低胸吊帶背心，原來背後有段不堪回首的過去，引發網民極大迴響。除了性感演出，她一場痛失好友的含淚戲更被網民大讚演技大躍進，層次感十足，究竟她是如何演活這個充滿故事的複雜角色？