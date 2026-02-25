臥底嬌娃｜陳瀅突破性演出！「黃金32C」性感戲掀熱話 喊功獲讚大躍進？
廣告
昨晚《臥底嬌娃》中，陳瀅一幕「黃金32C」性感戲份震撼全網，為角色突破自我！鏡頭下她穿上低胸吊帶背心，原來背後有段不堪回首的過去，引發網民極大迴響。除了性感演出，她一場痛失好友的含淚戲更被網民大讚演技大躍進，層次感十足，究竟她是如何演活這個充滿故事的複雜角色？
陳瀅揭角色黑歷史 上演「黃金32C」性感戲
劇集昨晚亦著墨描寫陳оíng飾演的江妙姿，揭開了她不為人知的一面。原來平時在警局沉默寡言、形同隱形的妙姿，初出茅廬時曾遭前僱主要求拍下賣弄身材的影片，更因此被冠上「黃金32C」的稱號，令她在警局內備受非議和歧視。為配合劇情，陳瀅需穿上低胸吊帶背心，並以高角度拍攝，重現這段不堪回首的過去。這場被陳瀅笑指為全劇最性感的戲份，播出後立即在網絡引發熱烈討論，話題性十足。
劇組貼心保護陳瀅 導演過目素材保安心
雖然戲份性感，但劇組對陳瀅的保護亦相當周到。根據報道，為了讓陳瀅在拍攝時感覺更安心自在，拍攝當日現場並沒有太多閒雜工作人員。此外，導演在完成拍攝後，亦有將所有拍攝素材先給陳瀅過目，確保畫面效果符合劇情需要且尊重演員，在得到她的同意後才作實，做法相當專業及貼心，給予演員極大的保障和尊重，讓她能更放心地投入角色。
陳瀅含淚戲展現成熟喊功 演技大獲好評
除了性感場面成為焦點，陳瀅的演技同樣備受肯定。在好友嘉盈（李海銅飾）死後，妙姿強忍喪友之痛，含淚與上司（黃子雄飾）對話，眼中充滿悲傷、不甘與倔強，情感層次豐富，展現了日趨成熟的喊功。不少網民都認為陳瀅的演技有顯著進步，能夠駕馭內心戲，不再只靠外型。從性感演出到情感爆發，陳瀅成功演活了江妙姿的多面性，證明了她在演藝路上的成長與突破。
網民洗版激讚陳瀅愈來愈靚 嬌娃各有千秋
陳瀅的突破演出在網絡上獲得一面倒好評，網民除了大讚劇情有追看性，亦紛紛留言激讚陳瀅「愈嚟愈靚」，認為她在劇中的造型和角色設定都非常有魅力。有網民表示：「陳瀅今次角色好有發揮，唔再係花瓶！」、「性感得嚟又有啲慘，令人好同情個角色。」同時，觀眾亦大讚劇中三位「嬌娃」各有千秋，人物性格鮮明，令整部劇集生色不少，讓人期待她們接下來的發展。
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期