臥底嬌娃｜韋家雄致敬《絕命毒師》！孖煙囪露兩點製毒直播炒大鑊！

資深演員韋家雄昨晚（3月24日）在《臥底嬌娃》中再度奉獻破格演出！他飾演的「戀兄狂」權世傑，竟《絕命毒師》上身，在露營車內秘製「粉精靈」，更因一時手誤將製毒過程公開直播，最終琅鐺入獄。韋家雄為角色犧牲色相，僅穿孖煙囪配透明膠外套上陣，爆笑演繹震撼網民眼球！