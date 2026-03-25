臥底嬌娃｜韋家雄致敬《絕命毒師》！孖煙囪露兩點製毒直播炒大鑊！
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資深演員韋家雄昨晚（3月24日）在《臥底嬌娃》中再度奉獻破格演出！他飾演的「戀兄狂」權世傑，竟《絕命毒師》上身，在露營車內秘製「粉精靈」，更因一時手誤將製毒過程公開直播，最終琅鐺入獄。韋家雄為角色犧牲色相，僅穿孖煙囪配透明膠外套上陣，爆笑演繹震撼網民眼球！
韋家雄膠衫焗到汗如雨下 直播製毒意外斷正
昨晚劇情中，權世傑為在製毒生意上幫輕阿哥，決定模仿經典美劇《絕命毒師》的造型，身穿透明膠外套配孖煙囪，在劇集標誌性的露營車內「開工」。為求喜感，韋家雄刻意露兩點上陣，更因膠外套極度侷促而導致汗如雨下，滿頭大汗的狼狽樣極之搶鏡。他將角色由「懶醒」到發現誤開直播後秒變「我衰咗了」的驚慌表情演繹得入木三分，加上平日「直播成習慣」的烏龍設定，成功將一個悲劇人物塑造成超級笑彈，最終更將原本只傳給哥哥的製毒片公諸於世，直接斷正被捕。
網民笑爆封韋家雄最強綠葉 「犧牲太大」
韋家雄的敬業與爆笑演出，成功引發網民熱烈討論，大讚他是劇中最強綠葉。觀眾紛紛留言表示佩服其專業精神：「家雄哥真係專業，為咗套劇著成咁都肯，犧牲太大了！」、「呢段直頭係昨晚MVP，睇到我笑到標眼水！」、「個汗流滿面樣太真實，隔住個mon都覺得好熱，好佩服！」、「愚蠢版Walter White，編劇好嘢，估唔到會咁玩！」、「韋家雄做呢啲小人物真係冇得輸，懶醒又帶點可憐，演得太好！」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期