臥底嬌娃｜馬貫東親解艷福無邊之謎！霸氣回應外貌爭議：男人有目標就有魅力
廣告
馬貫東在熱播劇《臥底嬌娃》中「食盡女神」引發網民熱議，不少人更搞笑質疑他外貌平凡卻能坐擁美人歸！面對網上一面倒的「葡萄」留言，馬貫東近日接受官方訪問時親自回應，不但沒有迴避，更爆出超勵志金句，霸氣反擊外貌論，究竟他如何將爭議轉化為正能量？
馬貫東火速親回認同網民：係我入TVB最艷福無邊嘅一套劇
對於被指在新劇《臥底嬌娃》中艷福無邊，成為網民公敵，馬貫東接受訪問時非但沒有介意，反而笑著大方承認，更與網民站在同一陣線。他風趣地表示：「我絕對同網民一樣諗法，潘奕風係幸福嘅，亦係我入 TVB 最艷福無邊嘅一套劇。」高EQ的回應瞬間獲得不少掌聲，顯示出其親民一面，完全沒有主角架子，更讓人好奇他會如何回應關於外貌的質疑。
霸氣反擊外貌論 馬貫東爆勵志金句：男人有目標瞬間有魅力
面對部份網民質疑「咁嘅樣，都可以咁多女仔鍾意」，馬貫東沒有動氣，反而將角色與自身經歷結合，發表了一段極具啟發性的「勵志宣言」。他認真地說：「潘奕風呢個角色可以鼓勵大家，要有人鍾意唔一定要靚仔。男人一有目標，瞬間就有咗魅力；又或者用 20 年時間向目標拼搏，就分分鐘有機會好似我咁突然幸福，大家一齊努力，唔好放棄呀！」他巧妙地將自己默默耕耘多年的演藝生涯融入回應，鼓勵大家不要因外表而氣餒，只要有目標並堅持，同樣能散發魅力，贏得激讚。
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期