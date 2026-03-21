臥底嬌娃｜馬貫東親解艷福無邊之謎！霸氣回應外貌爭議：男人有目標就有魅力

馬貫東在熱播劇《臥底嬌娃》中「食盡女神」引發網民熱議，不少人更搞笑質疑他外貌平凡卻能坐擁美人歸！面對網上一面倒的「葡萄」留言，馬貫東近日接受官方訪問時親自回應，不但沒有迴避，更爆出超勵志金句，霸氣反擊外貌論，究竟他如何將爭議轉化為正能量？