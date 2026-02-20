臥底嬌娃｜馬貫東入行20年首擔正！激減20磅拍親熱戲摸Pat Pat 自爆一度懷疑人生
《臥底嬌娃》超激預告 馬貫東摸張曦雯Pat Pat
根據無綫最新發布的「搶先睇精華」，馬貫東與張曦雯將有一場超乎想像的埋身肉搏戲！畫面所見，飾演Kelly上司的阿東，對女方又打眼色又咬耳仔，更主動出手從其背脊摸到腰間，甚至直達臀部，尺度相當大膽。他更Chok爆講出挑逗對白：「你係咪想同我單對單咁試好嘢，面貼面」、「不過我今晚冇 Feel，下次吖！」兩人明明是上下屬關係，卻上演如此香艷場面，劇情發展實在耐人尋味。據知，為了讓觀眾看到阿東擔正男一的實力，劇組特意為他設計了動作、剝衫、親熱、跳舞及內心戲五大Solo挑戰，務求全方位展示他的演技與魅力。
馬貫東親解尷尬位 「如果導演唔嗌cut點算」
談到劇中五大挑戰，馬貫東受訪時坦言「親熱戲」及「跳舞」最令他頭痛，甚至一度拍到懷疑人生。他憶述與張曦雯的親密戲時，直言內心極度尷尬：「減磅同打鬥場面都唔夠親熱戲咁難處理，尤其是同 Kelly 喺第一集嗰場由背脊一路摸到落臀部嘅場口，首先嗰一場戲喺比較早段拍攝，同 Kelly 未係好熟絡，但嗰場戲我同佢嘅距離非常近，但當時我內心其實好尷尬，摸到差唔多到臀部時仲開始好掙扎同擔心，如果 Kelly 唔制止我，導演又唔嗌 cut 機，我應該點樣做？如果自己停低，會唔會影響咗成場戲嘅推進？」至於跳舞，他更笑言是零自信範疇，要記舞步之餘又要裝出自信滿滿的樣子，直呼：「拍 Opening 嗰場跳舞，我真係跳到懷疑人生。」
入行20年地獄式挑戰 兩個月體脂28減到16
馬貫東為《臥底嬌娃》男主角可謂豁出去，在短短兩個月內激減20磅，體脂更由原本的28%大幅降至16%，成果驚人，足證其超強意志力，完全是為了「剝衫晒肌」的場面做好萬全準備。除了身材改造，動作戲亦是另一大考驗。繼之前在《破毒強人》中飛身躍入車廂技驚四座後，阿東在《臥底嬌娃》中更是打戲連場，瞓身搏盡，更一度打到中暑，相當敬業。此外，他飾演的「潘奕風」城府極深，是個充滿秘密的角色，對內心戲的演繹要求極高，阿東預告希望能引導觀眾不斷思考角色的真正身份，展現其多層次的演技。
網民洗版力撐馬貫東 「有實力值得更多機會」
對於馬貫東入行近20年終於迎來擔正男一的機會，網民紛紛表示驚喜又期待，輿論一面倒力撐！不少觀眾在討論區洗版留言，大讚他默默耕耘多年，絕對值得更多機會：「馬貫東擔正馬年第一劇，夠晒應節兼好意頭」、「馬貫東有演技有實力，值得更多機會。」、「等咗好多年終於等到佢做男一，一定會支持！」、「為咗個角色減到咁真係好敬業，佩服！」、「好期待佢同Kelly嘅火花！」看來阿東的努力已獲廣大觀眾認同，大家都熱切期待《臥底嬌娃》播出，見證他的破格演出。