臥底嬌娃｜馬貫東入行20年首擔正！激減20磅拍親熱戲摸Pat Pat 自爆一度懷疑人生

入行近20年的馬貫東（阿東）終於捱出頭，在新劇《臥底嬌娃》首度擔正男一，為角色搏到盡！劇中他不但要剝衫晒肌，更要與女主角張曦雯（Kelly）上演超大膽親熱戲，從背脊一路摸到臀部，場面火辣！阿東事後坦言過程極度尷尬，更一度拍到懷疑人生，究竟他為這個得來不易的男一角色，還接受了哪些地獄式挑戰？