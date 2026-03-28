臥底嬌娃｜馬貫東終極暴走！凸眼怒吼16分鐘私刑報仇 網民：睇到心寒！

《臥底嬌娃》昨晚（27日）大結局，馬貫東飾演的潘奕風上演終極暴走，演技大獲好評！當他得悉女友蘇嘉盈（李海銅飾）被殺害的恐怖真相後，理智線秒斷，不但辭去警職，更決心向兇手權世豪（杜燕歌飾）進行私刑報復，其雙眼凸起的盛怒狀態極具張力，究竟他如何演繹這場黑化復仇戲？