臥底嬌娃｜馬貫東終極暴走！凸眼怒吼16分鐘私刑報仇 網民：睇到心寒！
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《臥底嬌娃》昨晚（27日）大結局，馬貫東飾演的潘奕風上演終極暴走，演技大獲好評！當他得悉女友蘇嘉盈（李海銅飾）被殺害的恐怖真相後，理智線秒斷，不但辭去警職，更決心向兇手權世豪（杜燕歌飾）進行私刑報復，其雙眼凸起的盛怒狀態極具張力，究竟他如何演繹這場黑化復仇戲？
昨晚終極暴走 馬貫東凸眼怒吼私刑杜燕歌
劇情進入最高潮，奕風終於找到嘉盈死前留下的錄音頸鍊，揭發真兇竟是權世豪。向來正義的奕風瞬間被仇恨吞噬，完全失控。他設局捉到權世豪後，展開了令人心寒的私刑報復。昨晚馬貫東的終極暴走一幕極具感染力，他噴火的雙眼配上力竭聲嘶的怒吼，對著權世豪咆哮：「16分38秒！你足足折磨咗蘇嘉盈16分38秒，佢先跌落樓，我依家就同你玩番咁耐」，將角色失去摯愛的悲憤與瘋狂演繹得淋漓盡致，畫面極度震撼。
斯文小生大突破 演活正義警察黑化之路
馬貫東過往角色多數較為斯文，這次在《臥底嬌娃》絕對是一大突破。劇中他飾演的潘奕風，本是堅守正義的警察，但女友的慘死成為他人生轉捩點。為了替嘉盈報仇，他不惜放棄事業與一直堅持的信念，一心只想折磨權世豪至死，以洩心頭之憤。幸好在動殺機的危急關頭，他憶起嫲嫲的教誨「你要做好事，唔好做壞事」，才懸崖勒馬，最終權世豪亦難逃法網，得到應有制裁。
網民洗版式激讚：「演技大爆發！」
劇集播出後，網民對馬貫東的破格演出一面倒激讚，紛紛在討論區洗版留言。不少觀眾認為他完美駕馭了角色的複雜情緒，留言指：「馬貫東今次真係演技大爆發！由頭到尾都好有戲！」、「佢凸眼怒吼嗰幕真係嚇親，完全投入咗個角色！」、「『16分38秒』呢句對白好癲，睇到心都寒埋！」、「呢種復仇者角色好適合佢，完全睇到佢嘅進步！」、「希望佢下次可以憑呢個角色攞獎，呢啲內心戲真係好難演。」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期