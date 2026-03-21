臥底嬌娃｜馬貫東食盡女神引公憤？劇中一句神預言 網民笑爆：畀咗幾多錢監製

TVB最新劇集《臥底嬌娃》自開播後話題不斷，男主角馬貫東更成為網民焦點！劇中他艷福無邊，引來大量觀眾妒忌，而昨晚（3月20日）播出的劇情中，一句對白竟神預測了網民反應，場面極度搞笑。究竟是哪句對白如此精準，竟能引爆網民洗版式討論？