臥底嬌娃｜馬貫東食盡女神引公憤？劇中一句神預言 網民笑爆：畀咗幾多錢監製
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TVB最新劇集《臥底嬌娃》自開播後話題不斷，男主角馬貫東更成為網民焦點！劇中他艷福無邊，引來大量觀眾妒忌，而昨晚（3月20日）播出的劇情中，一句對白竟神預測了網民反應，場面極度搞笑。究竟是哪句對白如此精準，竟能引爆網民洗版式討論？
昨晚劇情神預言 馬貫東角色引爆網民妒忌
在昨晚（3月20日）播出的《臥底嬌娃》中，劇情講到「豬皮」（關曜儁飾）因失戀而借酒澆愁，並對著「情敵」奕風（馬貫東飾）崩潰怒吼：「全部女畀你食晒啦！」這句充滿怨氣的對白，竟意外地神準預測了網民對馬貫東在劇中角色的評價。事關劇集播出至今，馬貫東飾演的潘奕風，先後與張曦雯、陳瀅、李海銅等多位女神級演員有親密感情戲，堪稱「女神收割機」，讓一眾男性觀眾看得牙癢癢，紛紛表示極度葡萄！
網民洗版質疑馬貫東賄賂監製：所有靚女都畀十仔迷暈
劇中馬貫東的無邊艷福，隨即在網上引發熱烈討論，討論區及社交媒體被網民留言洗版！大批網民搞笑地表示妒忌，更將矛頭直指監製方駿釗，質疑馬貫東是否私下「疏通」。網民紛紛留言：「所有靚女都畀十仔迷暈」、「十仔（馬貫東花名）畀咗幾多錢監製？」、「呢個角色真係史上最幸福」、「點解可以食盡全劇女神」。這些充滿醋意的留言，與劇中關曜儁的對白不謀而合，形成有趣的互動，成功製造追劇話題。
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期