臥底嬌娃｜馬貫東崩潰爆喊愧對外父！監製點名激讚陳嘉輝神助攻？

《臥底嬌娃》昨晚（27日）結局除了有馬貫東的激動復仇戲，他一場真情流露的爆喊戲同樣賺人熱淚！劇情講述他探訪已故女友嘉盈的父母，因無法保護嘉盈而崩潰痛哭，場面極為感人。這場戲更獲監製方駿釗點名大讚，並直指全靠一位「神助攻」才令效果如此出色，究竟是誰有如此功力？