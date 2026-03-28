臥底嬌娃｜馬貫東崩潰爆喊愧對外父！監製點名激讚陳嘉輝神助攻？
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《臥底嬌娃》昨晚（27日）結局除了有馬貫東的激動復仇戲，他一場真情流露的爆喊戲同樣賺人熱淚！劇情講述他探訪已故女友嘉盈的父母，因無法保護嘉盈而崩潰痛哭，場面極為感人。這場戲更獲監製方駿釗點名大讚，並直指全靠一位「神助攻」才令效果如此出色，究竟是誰有如此功力？
結局夜探訪女家 馬貫東崩潰爆喊勁自責
在經歷一連串復仇風波後，潘奕風（馬貫東飾）前往探望嘉盈的父母（陳嘉輝、吳香倫飾），甫見面即難掩內疚與自責，當場崩潰爆喊：「真係好對唔住，我連同你哋食一餐飯都做唔到，依家仲要累咗嘉盈」。然而，嘉盈父母不但沒有怪責他，反而像親人一樣溫柔安慰：「件事唔係你錯呀，錯嘅人已經畀人拉咗…你唔好將所有嘢攬晒上身」，更透露女兒心聲：「嘉盈佢每次提起你，佢真係笑得好幸福架」，最後勸他放下：「我哋都放低咗喇，你都應該係時候放低」，簡單幾句對白卻充滿力量，令整個場口極為動人。
監製方駿釗點名激讚：「馬貫東喊得好真誠」
對於這場感人肺腑的喊戲，監製方駿釗給予極高評價，並特別點名讚揚對手演員陳嘉輝的功勞。方駿釗受訪時表示：「呢場戲馬貫東真係喊得好真誠，都多謝嘉輝哥做得咁好，令阿東回彈到，我都好鍾意呢場。」監製一席話，點出了資深演員的功力，陳嘉輝的精湛演出，成功引導出馬貫東更深層次的情感，成就了這場賺人熱淚的高光場面。
網民睇到眼濕濕：「綠葉都係戲骨！」
這段戲播出後，不少網民都表示被深深感動，更引起對「綠葉」演員的討論。許多留言都大讚一眾資深演員的功力：「呢場喊戲真係睇到我眼濕濕，馬貫東演得太好。」、「陳嘉輝同吳香倫真係戲骨，幾句對白就穩定咗個場面，好勁！」、「監製講得啱，有好嘅對手真係好重要，互相成就！」、「成套劇最感動就係呢一幕，唔係一味打打殺殺。」、「嘉盈父母好偉大，反而安慰返阿風，好感人！」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期