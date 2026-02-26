臥底嬌娃｜黃子雄演「絕世好Boss」爆紅！網民激讚天生貴氣：同王敏德一樣做唔到窮人

昨晚（25日）播出的《臥底嬌娃》中，黃子雄飾演的「絕世好Boss」禤步青力撐下屬一幕引爆熱議！他憑著與生俱來的貴氣及招牌中英夾雜對白，被網民封為「Dream Boss」，更在網上掀起洗版式討論，究竟他的獨特魅力何在？