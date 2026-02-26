臥底嬌娃｜黃子雄演「絕世好Boss」爆紅！網民激讚天生貴氣：同王敏德一樣做唔到窮人
昨晚（25日）播出的《臥底嬌娃》中，黃子雄飾演的「絕世好Boss」禤步青力撐下屬一幕引爆熱議！他憑著與生俱來的貴氣及招牌中英夾雜對白，被網民封為「Dream Boss」，更在網上掀起洗版式討論，究竟他的獨特魅力何在？
昨晚劇情力撐下屬 暖男上司形象勁入屋
在昨晚的劇情中，馬貫東飾演的潘奕風回歸警隊後，因私自處理證物而備受質疑，更被黃子恆飾演的郭宗南當眾搜身，場面尷尬。此時，黃子雄飾演的上司禤步青（PC）隨即「大爆Seed」，在天台與郭宗南理論，更力撐下屬到底，拋出金句：「佢有幾辛苦，付出咗幾多，我係見證住架，所以我會信佢」、「對一個為我出生入死嘅伙計，我唔會有呢種懷疑」。黃子雄將一個百分百信任兼力撐下屬的「絕世好Boss」演繹得淋漓盡致，加上劇中他經常與下屬相約在社企餐廳傾談公事，輕鬆又親切的形象成功入屋，獲網民激讚為「Dream Boss」！
網民Threads激讚洗版 「天生貴氣」引過萬Likes
黃子雄的角色魅力迅速在社交平台發酵，有網民在Threads開Post大讚黃子雄「天生貴氣」，指他飾演有錢人及高層特別有說服力，帖文在短短一日已狂吸過萬Likes！該網民更精闢分析：「佢拍戲一係做有錢人，一係就做高層，佢做任何角色，對白就一定會夾雜英文 “Ok very good”、”Take it easy man”」。帖文更將黃子雄與鄧梓峰、王敏德齊名，直指三人自帶高學識氣質，根本無法代入低下層角色：「呢三個係做唔到低下層或者窮人，唔關演技事，係觀眾代入唔到，自帶高學識氣質。」
網民熱議撞樣吳偉豪 「Take it easy man」見字有聲
帖文引發網民集體回憶及熱烈討論，紛紛留言表示認同，笑言「Take it easy man」簡直是見字有聲，更有人指他與王敏德、吳偉豪撞樣，「可以同吳偉豪飾演父子」。亦有網民絞盡腦汁，誓要找出黃子雄飾演過的平民角色，最終有人提出《金宵大廈》。有趣的是，劇組似乎亦深明網民喜好，在昨晚的天台理論戲中，黃子雄一開口便對著黃子恆說「Come on Man！」，其後又大晒招牌中英夾雜對白，令劇情追看性大增。網民亦大讚黃子雄本人私下隨和有禮，大讚「老咗仲型」、「成功人士面相」，魅力沒法擋！
