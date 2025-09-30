臥底高中｜徐康俊回歸作劇情神似《逃學威龍》 盤點5大精彩重點！
《臥底高中》徐康俊回歸演出成為話題核心，在韓國屢創收視新高，連續榮登韓國熱度及演員榜首位，成績驕人，吸引不少港韓劇迷關注。ViuTV將在今晚9點半開始播出，以下為大家盤點《臥底高中》5大重點！
1. 劇情神似《逃學威龍》
劇集設計上明顯借鑒《逃學威龍》，講述特工因過失需潛伏為高中生，任務是搜查消失的皇帝黃金。主角在校園裡一邊與學生互動，一邊解開謎題，劇情90%貼近經典電影，還出現特工團隊化身三文治店員暗助主角，處處驚喜。
2. 動作場面震撼全場
打戲手法成為注目焦點，徐康俊憑首集激戰場面瞬間吸引觀眾，並透過挺身協助遭欺凌的同學，塑造熱血形象。尤其一敵十對戰賭場惡勢力畫面，展現男主王者風範，觀眾大讚賣點十足。
3. 辦學選舉舞蹈場面爆笑
主角為調查金塊不惜競選學生會，情報員在校外辦「派餐拉票舞」，模仿選舉造勢，場面爆笑兼具娛樂感。劇中融入大量幽默，使警匪、校園情節高度融合，口碑極佳。
4. 身材管理及外型討論熱烈
徐康俊出席發布會親自回應脫衣場面，強調軍隊訓練成就今時身材。劇中更衣露肌幕後，不少粉絲激讚他現正處於顏值巔峰，能在劇中隨時展現造型美感。
5. 社會議題引發共鳴
劇情觸及校園金字塔生態、學生被父母地位束縛、以及濫用藥物等敏感議題，有效反映現實，形象鮮明。主角與班導發展感情線，同時於第四集已出現意外之吻，反傳統劇作節奏，討論度持續高企。
圖片來源：ViuTV資料或影片來源：原文刊於新假期