自然系女子旅行｜暉哥6秒片曬34D震撼上圍逐格睇 網民狂loop激讚：重奪兵器榜第一位

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TVB Plus旅遊節目《自然系女子旅行》第三輯即將首播，主持林映暉（暉哥）日前率先投下震撼彈！她在社交平台發布僅6秒的宣傳短片，身穿粉紅色比堅尼輕伸懶腰，其34D豐滿上圍畫面極度震撼，短片隨即引爆網民熱議，究竟畫面有多衝擊？

暉哥粉紅比堅尼震撼彈 6秒片逾千人讚好

《自然系女子旅行》來到第三輯，擔任三輯元老主持的林映暉（暉哥）為節目宣傳可謂不遺餘力。日前她在個人網絡平台放出一條約6秒的宣傳短片，片中她身穿一套搶眼的粉紅色比堅尼，在鏡頭前緩緩推開趟門，並輕輕伸出懶腰，豐滿的34D上圍呼之欲出，畫面相當震撼。接著她對鏡頭甜笑並喊出節目名「自然系女子旅行 3」，短短幾秒的影片一推出，已極速吸納逾1,000個讚好，成功為節目打響頭炮。

暉哥三度主持節目 帶三位新人遊溫泉

林映暉（暉哥）今次已是第三度為《自然系女子旅行》擔任主持，可謂節目的靈魂人物。新一輯節目將於下周四（6月25日）首播，暉哥將會聯同三位新加入的拍檔，包括梁超怡（Joey）、葉靖儀（Michelle）及黃瀅仴（Verena），一同遊歷濟州、花蓮及台東的著名溫泉景點，向觀眾介紹當地的好山好水。在暉哥的帶領下，四位「自然系女子」將會擦出怎樣的火花，亦是節目的一大看點。

網民創意留言洗版激讚：暉哥靠心口搵食

暉哥的震撼短片一出，留言區立即被網民洗版，不少留言都極具創意，大讚暉哥身材驕人。有網民興奮表示已經將短片「已狂 loop」，更有人搞笑地表示「暉哥一出，誰與爭峰」。當中更有不少創意爆棚的留言，例如：「暉哥重奪兵器榜第一位、呢個簡直係大…自然呀」，甚至有人直言「暉哥靠心口搵食」。影片的吸引力更讓兩位新拍檔梁超怡（Joey）及葉靖儀（Michelle）都忍不住留言，稱暉哥為「My hot partner」。

自然系女子旅行 林映暉 （圖片來源：TVB）
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自然系女子旅行 林映暉 （圖片來源：TVB）
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自然系女子旅行 林映暉 （圖片來源：TVB）
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自然系女子旅行 林映暉 （圖片來源：TVB）
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自然系女子旅行 林映暉 （圖片來源：TVB）
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圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期

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