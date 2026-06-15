自然系女子旅行｜暉哥6秒片曬34D震撼上圍逐格睇 網民狂loop激讚：重奪兵器榜第一位

TVB Plus旅遊節目《自然系女子旅行》第三輯即將首播，主持林映暉（暉哥）日前率先投下震撼彈！她在社交平台發布僅6秒的宣傳短片，身穿粉紅色比堅尼輕伸懶腰，其34D豐滿上圍畫面極度震撼，短片隨即引爆網民熱議，究竟畫面有多衝擊？