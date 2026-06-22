自然系女子旅行｜暉哥餵驢仔爆缸鬼殺咁嘈！見靚仔Oppa秒變臉：幫我戴戒指？

《自然系女子旅行》爆出爆笑意外！元老級主持林映暉（暉哥）在農場餵飼動物時，竟被驢仔整傷手指爆缸，當場「鬼殺咁嘈」！但下一秒靚仔Oppa工作人員一出現，她竟態度180度轉變，上演一幕反差極大的爆笑場面，究竟發生了甚麼事？