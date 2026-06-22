自然系女子旅行｜暉哥餵驢仔爆缸鬼殺咁嘈！見靚仔Oppa秒變臉：幫我戴戒指？
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《自然系女子旅行》爆出爆笑意外！元老級主持林映暉（暉哥）在農場餵飼動物時，竟被驢仔整傷手指爆缸，當場「鬼殺咁嘈」！但下一秒靚仔Oppa工作人員一出現，她竟態度180度轉變，上演一幕反差極大的爆笑場面，究竟發生了甚麼事？
暉哥餵驢仔爆意外 手指受傷爆缸鬼殺咁嘈
節目中，暉哥與梁超怡（Joey）一同參觀濟州一個農場，親親小動物。起初一切順利，眾人享受餵飼的樂趣，但當暉哥為一隻驢仔餵奶時，驢仔竟心急得強行扯走奶樽，拉扯之間暉哥的手指不幸被割傷流血。她隨即痛得一面大叫，一面「鬼殺咁嘈」開玩笑要求工傷賠償，誇張的反應令現場氣氛一度變得緊張又搞笑。
靚仔Oppa現身呵護 暉哥秒變嬌羞：幫我戴戒指？
就在暉哥大呼小叫之際，一名靚仔Oppa工作人員隨即上前為她處理傷口。沒想到Oppa一出現，暉哥的態度竟有180度大轉變，瞬間變得非常溫馴，更一臉含羞答答地向Oppa表示自己「無名指受傷」。當Oppa細心為她貼上膠布時，暉哥更語出驚人，對著Oppa用廣東話說：「Oppa，係咪幫我戴上戒指？」雖然對方聽不懂，但也被暉哥突如其來的嬌羞舉動搞得有點不知所措，場面非常爆笑。
暉哥事後甜笑晒膠布 自我陶醉回味Oppa溫柔
事件過後，暉哥似乎對Oppa的溫柔呵護念念不忘。她繼續自我陶醉，更對著鏡頭甜笑展示貼著膠布的無名指，並笑說：「嚟緊幾日我都會戴住Oppa幫我貼嘅膠布。」完全沉醉在剛才的浪漫幻想之中，盡顯其真性情又搞笑的一面，為這次「工傷」意外畫上一個充滿喜感的句號。
網民睇到爆笑：暉哥反差太大！
暉哥受傷前後的巨大反差表現，讓大批觀眾捧腹大笑，紛紛留言：「笑死我！暉哥真係綜藝之神，受傷都咁有效果！」、「前一秒仲鬼殺咁嘈，見到Oppa即刻變林黛玉，女人呀！」、「求Oppa心理陰影面積，完全唔知發生咩事，哈哈！」、「『幫我戴上戒指』呢句真係經典，暉哥好敢講！」、「希望暉哥手指冇事啦，不過真係好好笑！」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期