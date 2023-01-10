自然系女子旅行｜林襄殺入J2獻出「第一次」 孖林映暉浸溫泉震撼眼球

J2全新旅遊節目《自然系女子旅行》將由下周一（1月16日）起逢周一至五晚10點半推出，節目將由曾主持《開餐：台灣3點3》的「港女」林映暉（暉哥）擔任主持，並搵來三大台灣女神擔任嘉賓，與暉哥拍住上探索台灣解封後好去處，其中一位女神就是在台灣人氣爆燈，IG擁有超過140萬位Followers的「啦啦隊女神」林襄！