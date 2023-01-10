自然系女子旅行｜林襄殺入J2獻出「第一次」 孖林映暉浸溫泉震撼眼球
《自然系女子旅行》台啦啦隊女神林襄驚喜空降J2
林襄是台灣職棒啦啦隊「樂天女孩」人氣成員，擁有32E魔鬼身材同時擁有天使面孔，身為宅男女神的她冧粉絲更是相當拿手，不時在IG大派福利，成功吸引逾140萬粉絲，人氣爆錶！
林襄2022年勁吸1,150萬個Likes
過去一年對林襄來說絕對是豐收年，日前她在社交網回顧上年最受歡迎的9個帖文，排名第一的帖文共吸17.8萬個Likes，2022年所有帖文加起來共吸1,150萬個Likes，數字驚人，足見她深受網友喜愛。對於突然殺入J2，林襄笑言：「主要是很想要介紹自己生長的土地給香港襄民。」
林襄孖暉哥浸溫泉勁「治癒」
以山海為主場進行療癒之旅的《自然系女子旅行》，早前釋出官方預告，除了會有大自然Yoga、營火Camping，當中最震撼眼球的，還包括林襄與暉哥齊齊浸溫泉的震撼性唯美畫面，絕對是齋透過個Mon都能感受到「治癒感」！
林襄魅力沒法擋 羊駝也撒嬌
據知除了浸溫泉，林襄更會獻出多個「第一次」，包括住露營車、射箭、BBQ燒棉花糖及與小動物互動。愛心爆棚的林襄為了安撫羊駝，更肉緊地送上愛的抱抱！
林襄獻出「第一次」被羊駝挨心口
林襄事後分享謂：「有次去宜蘭露營時園區有羊駝，是我第一次跟羊駝近距離接觸，本來以為會被羊駝吐口水，沒想到羊駝超親人，還靠在我胸膛撒嬌！」
暉哥做香港代表與三位台灣女神交流
至於暉哥就在社交網透露她身為唯一的香港代表，跟林襄、張雅涵Kimi及黃上晏Rubis三位一起主持新節目《自然系女子旅行》時，除了帶著香港觀眾的感受台灣的大自然，以及體驗現在超級流行的豪華露營外，還會跟台灣的三位主持進行港台文化交流！
《自然系女子旅行》預告：
網民都好驚訝J2竟然有林襄！
常見問題
將來還有什麼演唱會值得留意？
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除了演唱會外，還有什麼節日好去處？
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