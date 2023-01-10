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自然系女子旅行｜林襄殺入J2獻出「第一次」 孖林映暉浸溫泉震撼眼球

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J2全新旅遊節目《自然系女子旅行》將由下周一（1月16日）起逢周一至五晚10點半推出，節目將由曾主持《開餐：台灣3點3》的「港女」林映暉（暉哥）擔任主持，並搵來三大台灣女神擔任嘉賓，與暉哥拍住上探索台灣解封後好去處，其中一位女神就是在台灣人氣爆燈，IG擁有超過140萬位Followers的「啦啦隊女神」林襄！

《自然系女子旅行》台啦啦隊女神林襄驚喜空降J2

林襄是台灣職棒啦啦隊「樂天女孩」人氣成員，擁有32E魔鬼身材同時擁有天使面孔，身為宅男女神的她冧粉絲更是相當拿手，不時在IG大派福利，成功吸引逾140萬粉絲，人氣爆錶！

自然系女子旅行 林襄左）孖住暉哥親親大自然，台妹+港女究竟會有咩火花呢？
林襄（左）孖住暉哥親親大自然，台妹+港女究竟會有咩火花呢？ （圖片來源：J2提供）
自然系女子旅行 「啦啦隊女神」林襄人氣勁到爆，IG有逾140萬粉絲。
「啦啦隊女神」林襄人氣勁到爆，IG有逾140萬粉絲。（圖片來源：[email protected]

林襄2022年勁吸1,150萬個Likes

過去一年對林襄來說絕對是豐收年，日前她在社交網回顧上年最受歡迎的9個帖文，排名第一的帖文共吸17.8萬個Likes，2022年所有帖文加起來共吸1,150萬個Likes，數字驚人，足見她深受網友喜愛。對於突然殺入J2，林襄笑言：「主要是很想要介紹自己生長的土地給香港襄民。」

自然系女子旅行 面對擁有32E魔鬼身材的林襄右），暉哥竟然一啲都唔輸蝕。
面對擁有32E魔鬼身材的林襄（右），暉哥竟然一啲都唔輸蝕。（圖片來源：J2提供）

林襄孖暉哥浸溫泉勁「治癒」

以山海為主場進行療癒之旅的《自然系女子旅行》，早前釋出官方預告，除了會有大自然Yoga、營火Camping，當中最震撼眼球的，還包括林襄與暉哥齊齊浸溫泉的震撼性唯美畫面，絕對是齋透過個Mon都能感受到「治癒感」！

自然系女子旅行 林襄同暉哥一齊浸溫泉戲水。
林襄同暉哥一齊浸溫泉戲水。（圖片來源：[email protected]
自然系女子旅行 畫面超震撼！
畫面超震撼！（圖片來源：[email protected]

林襄魅力沒法擋 羊駝也撒嬌

據知除了浸溫泉，林襄更會獻出多個「第一次」，包括住露營車、射箭、BBQ燒棉花糖及與小動物互動。愛心爆棚的林襄為了安撫羊駝，更肉緊地送上愛的抱抱！

自然系女子旅行 林襄為J2獻出「第一次」，孖住暉哥去同羊駝玩。
林襄為J2獻出「第一次」，孖住暉哥去同羊駝玩。（圖片來源：J2提供）

林襄獻出「第一次」被羊駝挨心口

林襄事後分享謂：「有次去宜蘭露營時園區有羊駝，是我第一次跟羊駝近距離接觸，本來以為會被羊駝吐口水，沒想到羊駝超親人，還靠在我胸膛撒嬌！」

自然系女子旅行 林襄好鍾意羊駝，攬到實一實。
林襄好鍾意羊駝，攬到實一實。（圖片來源：J2提供）
自然系女子旅行 仲被羊駝挨心口！
仲被羊駝挨心口！（圖片來源：J2提供）

暉哥做香港代表與三位台灣女神交流

至於暉哥就在社交網透露她身為唯一的香港代表，跟林襄、張雅涵Kimi及黃上晏Rubis三位一起主持新節目《自然系女子旅行》時，除了帶著香港觀眾的感受台灣的大自然，以及體驗現在超級流行的豪華露營外，還會跟台灣的三位主持進行港台文化交流！

自然系女子旅行 已在台灣留學6年、讀到碩士的「港女」暉哥現年23歲，早前已曾為J2主持過節目《台灣3點3》。
已在台灣留學6年、讀到碩士的「港女」暉哥現年23歲，早前已曾為J2主持過節目《台灣3點3》。（圖片來源：[email protected]_maggie）
自然系女子旅行 同樣被封為「啦啦隊女神」的「樂天女孩」張雅涵Kimi亦有同暉哥一齊浸溫泉，大曬34C上圍和21吋纖腰。
同樣被封為「啦啦隊女神」的「樂天女孩」張雅涵Kimi（左），亦有同暉哥一齊浸溫泉，並大曬其34C上圍和21吋纖腰。（圖片來源：[email protected]
自然系女子旅行 「台大美女」黃上晏Rubis就同暉哥一齊在草地做運動兼玩瑜伽。
「台大美女」黃上晏Rubis（左）就同暉哥一齊在草地上做運動兼玩瑜伽。（圖片來源：[email protected]
自然系女子旅行 黃上晏Rubis除了是台大音樂系女神外，仲擁有32D的好身材，曾推出過全裸不露點的寫真集。
黃上晏Rubis除了是台大音樂系女神外，仲擁有32D的好身材，曾推出過全裸不露點的寫真集。（圖片來源：[email protected]

《自然系女子旅行》預告：

網民都好驚訝J2竟然有林襄！

常見問題

將來還有什麼演唱會值得留意？

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除了演唱會外，還有什麼節日好去處？

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撰文：東方新地圖片來源：J2提供、[email protected][email protected]_maggie資料或影片來源：[email protected]

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