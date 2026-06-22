自然系女子旅行｜梁超怡濟州獻出3個第一次！體驗韓式婚宴竟大膽許願：想大紅大紫

最新一集《自然系女子旅行》中，新加入的梁超怡（Joey）與元老級主持林映暉（暉哥）首站來到韓國濟州，Joey更一口氣獻出三個「第一次」！除了首次踏足濟州，更體驗了獨特的模擬婚宴，期間竟大膽許下「大紅大紫」的願望，究竟這場婚宴有何特別之處？