自然系女子旅行｜梁超怡濟州獻出3個第一次！體驗韓式婚宴竟大膽許願：想大紅大紫
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最新一集《自然系女子旅行》中，新加入的梁超怡（Joey）與元老級主持林映暉（暉哥）首站來到韓國濟州，Joey更一口氣獻出三個「第一次」！除了首次踏足濟州，更體驗了獨特的模擬婚宴，期間竟大膽許下「大紅大紫」的願望，究竟這場婚宴有何特別之處？
梁超怡首嚐漂浮早餐 體驗濟州模擬婚禮
本周四播出的節目中，Joey與暉哥展開濟州之旅。她們的第一站並非醫肚，而是先穿上泳衣在室內享受漂浮早餐，對著無敵大海景，Joey興奮表示：「呢啲漂浮早餐喺大泳池就食得多，但係坐喺浴缸望住大海（食）就係第一次。」這次旅程不單是她首次於室內歎漂浮早餐，更是她第一次踏足濟州。其後，二人參加了一場當地的模擬婚禮，該活動旨在讓遊客深入體驗濟州人的生活及獨特的飲宴文化，對此Joey笑言這也是她首次參加韓國人的婚宴，對一切都感到非常新奇。
婚宴必食三寶揭秘 梁超怡許願：想大紅大紫
在這場特別的婚宴上，Joey了解到原來有三樣食物是必備的，分別是血腸、豆腐和肥豬肉。她更向觀眾解釋當中寓意：「重要場合先會用肥豬肉宴客，而豬肉有好好嘅寓意代表財富，豆腐代表重生，結婚係步入人生另一階段，亦代表兩家人融合喺一齊。」婚宴上還有一個特色環節，賓客可以將願望寫下，掛在用松枝和稻草搭成的月屋上。Joey亦誠心祈求，寫下「越來越多工作」及「大紫大紅」的願望。儀式的重頭戲是晚上點燃月屋，象徵淨化並將願望傳達上天。
網民熱議婚宴文化：好想試下！
節目播出後，Joey的濟州初體驗引起網民熱烈討論，尤其對當地的婚宴文化大感興趣。不少網民留言表示：「原來韓國婚宴食呢啲，長知識了！」、「個漂浮早餐好IG-able喎！」、「Joey好敢講，支持你大紅大紫！」、「個點燃月屋儀式好似幾浪漫，希望Joey願望成真啦！」、「暉哥同Joey個組合幾有火花，期待下集！」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期